Apator przygotowuje się na lepsze czasy. Przejmuje i buduje nową fabrykę

Grupa Apator przygotowuje się do ekspansji po wygaśnięciu pandemii koronawirusa. Tylko w listopadzie Apator zawarł umowę z generalnym wykonawcą nowej fabryki wodomierzy pod Poznaniem oraz rozszerzył portfel produktów IT dla sektora gazu poprzez umowę o przejęciu zorganizowanej części firmy Atrem.

IT dla branży gazowniczej

Obok rozwiązań hardware’owych (urządzenia pomiarowe, aparatura łączeniowa, sterowniki i zabezpieczenia) grupa Apator rozszerza także ofertę software’ową, która dotychczas była skierowana do sektora energetycznego, a teraz będzie oferowała i rozwijała rozwiązania IT również dla branży gazowniczej.6 listopada.2020 r. Apator Elkomtech zawarł przyrzeczoną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem z Bydgoszczy. Wartość tej umowy to 3,99 mln zł.Dla grupy Apator oznacza to przejęcie kompetencji i wypracowanych rozwiązań zespołu IT spółki, która posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla branży gazowniczej oraz dobrą znajomość procesów związanych z przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych.Apator Elkomtech jest producentem systemu sterowania i nadzoru SCADA (WindEx) wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie sieciami energetycznymi oraz systemem automatycznej rekonfiguracji sieci w celu przywrócenia zasilania.Jak zapewnia spółka, lączenie kompetencji spółek informatycznych grupy Apator z zespołem Atrem pozwoli rozwijać oprogramowanie i systemy ICT m.in. w obszarach kolekcji danych z urządzeń telemetrycznych czy systemów GIS’owych dla klientów z branży gazowniczej- Rośnie rola i pole zastosowania narzędzi cyfrowych w spółkach utilities. Dostarczanie mediów użytkowych w sposób zoptymalizowany pod względem kosztowym i jakościowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nie są dziś możliwe bez inwestycji w rozwiązania software’owe. Dodatkowo, pojawiają się nowe wyzwania w zakresie integracji coraz większej ilości źródeł rozproszonych. Dlatego grupa Apator rozbudowuje swoje kompetencje i ofertę w tym obszarze – podsumowuje Tomasz Łątka, członek zarządu Apator oraz Apator Elkomtech.W pierwszym półroczu 2020 r. grupa Apator miała przychody na poziomie 461,9 mln zł (wzrost o ponad 9 proc. r/r) a zysk netto w wys. 32,4 mln zł (wzrost o 5,2 proc. r/r). Wyniki za trzeci kwartał również mają być dobre.Akcje grupy Apator są notowane na GPW w Warszawie od 1997 roku, siedziba spółki znajduje się w Toruniu.