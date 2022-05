Apator renegocjował kontrakty i spodziewa się pozytywnych wyników

Apator spodziewa się pozytywnych wyników w kolejnych miesiącach, po prowadzonych pracach nad renegocjacją kontraktów - ocenili przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji. Grupa w tym roku rygorystycznie podchodzi do wydatków inwestycyjnych i planuje na 2022 rok 50-70 mln zł CAPEX-u.

- Mimo negatywnych wyników pierwszego kwartału spółka radzi sobie coraz lepiej z sytuacją i powinniśmy niedługo zobaczyć pozytywne trendy i wyniki. Są na to widoki. Najgorsze mamy za sobą – ocenił prezes Arkadiusz Chmielewski. - Wyniki pierwszego kwartału nie są dobre, ale widzimy już trend stabilizacji. Wszędzie nastąpiły renegocjacje cen - zaznaczył.

Apator miał w pierwszym kwartale 2022 roku 16,4 mln zł zysku EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji), 237,1 mln zł przychodów oraz 3,8 mln zł straty netto. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2021 roku miał 224,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, 70 mln zł zysku EBITDA oraz 41,4 mln zł zysku netto.

Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu cen produktów i tego, że zaczynamy odbudowywać rynki, głównie eksportowe – poinformował prezes. Dodał, że grupa chce podnieść moce produkcyjne, by dalej zwiększać przychody.

Efekt renegocjacji

Apator w pierwszym kwartale pracował nad renegocjacją kontraktów z klientami i obecnie są widoczne efekty zmian cen – prognozuje zarząd.

- Udało się renegocjować większość umów. Oczywiście wciąż mamy do czynienia z inflacją, więc umowy, które raz renegocjowaliśmy, trzeba będzie jeszcze raz renegocjować, ale to nie są już tak ogromne różnice pomiędzy kosztem a tym, co było w czwartym kwartale. Dziś mówimy głównie o korektach, a nie o tym, że musimy zrewidować wszystkie ceny – mówi prezes Chmielewski.

W pierwszym kwartale 2022 roku segment energii elektrycznej grupy odnotował 1,4 mln zł straty EBITDA, segment gazu 8,8 mln zł zysku EBITDA, segment wody i ciepła 10,3 mln zł zysku EBITDA.

Jak stwierdził członek zarządu Tomasz Łątka, szansą dla grupy w segmencie energii elektrycznej będzie m.in. transformacja energetyczna w Polsce i firma widzi, że na rynku polskim będzie potencjał na rozwiązania dotyczące magazynów energii.

Apator renegocjował wszystkie umowy i pozytywny efekt ma być widoczny w wynikach segmentu w drugim kwartale – poprawie ulegną marże, co już widać po wynikach kwietnia i prognozach na maj.

Kontrola zadłużenia

W segmencie gazu spółka dostrzega trend otwierania się nowych rynków na produkty grupy, co wpłynie na miks geograficzny w zakresie sprzedaży.

- Widzimy otwarcie nowych rynków, na których nie istnieliśmy, zainteresowanie krajów, które mają własny gaz, a gdzie wycofują się nasi konkurenci. Obserwujemy, że ten trend będzie prawdopodobnie kontynuowany w kolejnych miesiącach – tłumaczy Arkadiusz Chmielewski. – W segmencie woda i ciepło trend wzrostowy, według nas, jest już trwały. Popyt nie spada – dodaje.

Jak ocenia, działalność tego segmentu wspierają m.in. rozwiązania prawne, jak ustawa o konieczności wymiany opomiarowania zdalnego liczników.

Apator poinformował, że planowany na ten rok CAPEX to ok. 50-70 mln zł. W marcu zarząd podawał, że na 2022 rok planuje ok. 80-90 mln zł nakładów inwestycyjnych.

- Mamy bardzo rygorystyczne podejście do CAPEX-u, wydajemy tylko na to, na co musimy. Jeżeli możemy pewne inwestycje przesunąć w czasie, to je przesuwamy. Z uwagi na kapitał obrotowy, który nam wzrósł, mamy dość ścisłe podejście do CAPEX-u, ale wszystkie inwestycje planujemy indywidualnie. Jest zgoda na konwersje inwestycji w inne przedsięwzięcia, jeśli miałoby to sens. To jest kolejne narzędzie, dzięki któremu chcemy utrzymać w ryzach zadłużenie – komentuje Tomasz Łątka.