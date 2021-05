Apator stawia na segment urządzeń smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu

Grupa Apator już w końcówce pierwszego kwartału tego roku odczuła pierwsze symptomy ożywienia popytu na urządzenia pomiarowe oraz specjalistyczną aparaturę dla energetyki. Mimo że gospodarka nie wróciła jeszcze do stanu pełnego otwarcia i normalizacji działalności. Rośnie udział w sprzedaży nie tylko wodomierzy ultradźwiękowych i nakładek radiowych do wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu.

Apator realizuje projekt relokacji jednego z głównych zakładów produkcyjnych grupy - poznańskiego Powogazu.

Na 2022 r. planowana jest relokacja (nowa lokalizacja w obrębie Słupska) spółki zależnej Powogazu - Apator Telemetria.

Relokacja produkcji

Inteligentne rozwiązania