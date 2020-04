Apator: strategia i plany inwestycyjne firmy są zagrożone

Koronawirus dotknął także Apatora. Plan inwestycyjny grupy kapitałowej na 2020 r. zakładał wydatki na poziomie 90 mln zł. Jednak w związku z pandemią COVID-19, wydatki inwestycyjne będą podlegały rewizji. Zagrożone są także strategiczne cele grupy na 2020 r.

- Ponadto w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19 cele strategiczne na 2020 r. są także zagrożone - przyznano w sprawozdaniu zarządu.Poinformowano, że z uwagi na dynamiczne zmiany i wysoką niepewność w stosunku do przyszłości, roczna aktualizacja strategii planowana na koniec pierwszego kwartału 2020 r. została przesunięta w czasie (zawieszona na czas pandemii).- Niemniej jednak analizując bieżącą sytuację i oczekiwania klienta, będzie ona oparta o dalszy rozwój urządzeń służących do automatyzacji, zdalnego sterowania siecią, czy zdalnego pomiaru, odczytu i rozliczania energii w tym urządzeń i systemów działających autonomicznie (bez udziału człowieka) oraz urządzeń ze zdalną komunikacją - podkreślono.Grupa Apator osiągnęła w 2019 roku przychody w wysokości 878,9 mln zł co oznaczało wzrost o 4,1 proc. w porównaniu do 2018 roku. Aż o jedną piątą skurczył się natomiast zysk netto, który wyniósł 55,9 mln zł wobec 70, 4 mln zł rok wcześniej.