Apator w I półroczu: przychody i zysk w górę

Grupa Apator w I półroczu 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 461,9 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku oznacza wzrost o 9,1 proc., notując 32,4 mln zł zysku netto, czyli o 5,2 proc. więcej niż w I półroczu 2019 r.

Dostarczany w ramach zamówień, jak to ujął Apator, miks produktowy oraz dodatkowe koszty związane z pandemią miały wpływ na obniżenie zysku brutto na sprzedaży (o 1,2 proc.), ale zysk ze sprzedaży wzrósł o 4 proc. tj. o 1,5 mln zł rok do roku. Było to możliwe, wskazał Apator, dzięki utrzymywanej dyscyplinie kosztowej (optymalizacja kosztów stałych).W I półroczu 2020 wynik na pozostałej działalności operacyjnej był niższy rok do roku, na co - jak podał Apator - złożyły się przede wszystkim aktualizacje majątku obrotowego (4 mln zł) oraz zaniechane inwestycje w segmencie Wody i Ciepła (prace badawcze, które nie będą kontynuowane, z uwagi na zmiany wymogów rynkowych).- W efekcie tego, w I półroczu 2020 roku zysk z działalności operacyjnej był trochę niższy (o 2,8 proc. rok do roku), ale EBITDA została utrzymana na poziomie półrocza roku ubiegłego - wskazał Apator.Zysk EBITDA grupy Apator w I półroczu 2020 wyniósł niemal 66,2 mln zł wobec nieco ponad 66,2 mln zł rok wcześniej.W I półroczu 2020 wynik na działalności finansowej był o 3,8 mln zł korzystniejszy niż w pierwszej połowie 2019. Apator podał, że zadecydowały o tym przede wszystkim dodatnie różnice kursowe oraz dodatni wynik na transakcjach walutowych (łączny wpływ na wynik na działalności finansowej na poziomie 4,8 mln zł).W I półroczu 2020 zysk netto grupy Apator ukształtował się na poziomie 32,4 mln zł, czyli był o około 5 proc. większy niż rok wcześniej.Apator podał, że poziom długu netto na koniec pierwszego półrocza 2020 był o 36,9 mln zł niższy niż rok wcześniej, co związane było głównie z obniżeniem poziomu kredytów (o 22,0 mln zł) i równoczesnym wzrostem poziomu gotówki . Wskaźnik zadłużenia dług netto/LTM EBITDA na koniec czerwca 2020 był na poziomie 0,82.