Apator z dobrymi wynikami i stabilną sytuacją finansową w pierwszym kwartale

Grupa Apator, mimo ogólnogospodarczej presji pandemii, notuje w pierwszym kwartale 2020 r. wzrost przychodów oraz zysku netto i utrzymuje bezpieczeństwo biznesu. Wzrost przychodów Grupy Apator wyniósł 6 proc. rok do roku (sprzedaż w pierwszym kwartale 2020 roku na poziomie 224,5 mln zł) - dzięki wysokiej dynamice obrotów w segmencie Gaz, a w pozostałych segmentach przychodom zgodnym z przewidywaniami. Zysk netto był wyższy o 1,9 mln zł (+12 proc.) rok do roku, a wzrost marży netto z 7,3 proc. do 7,7 proc.

Dobre wyniki Grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w szczególności zdecydowanie wyższego poziomu eksportu (wzrost o 42 proc. rok do roku), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w ramach realizowanych kontraktów długoterminowych z duńskim Flonidanem i brytyjską Aclarą), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki,To też efekt zdecydowanie wyższej sprzedaży krajowej (wzrost o 40 proc. rok do roku) - dostawy gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym do Polskiej Spółki Gazownictwa.Segment Gaz wchodzi w kolejne miesiące z pełnym portfelem zamówień. Od maja br. Apator Metrix rozpoczął dostawy 16 tys. inteligentnych gazomierzy na rynek krajowy w ramach umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa.Tym samym na rynku krajowym zadebiutuje nowy licznik iSMART przeznaczony na rozwijający się rynek inteligentnych sieci gazowniczych. Gazomierz wyposażony jest m.in. w funkcję zdalnego odczytu, korekcję temperaturową objętości mierzonego gazu, zawór kulowy odcinający przepływ, funkcje przedpłatowe oraz zabezpieczenia przed ingerencjami.Urządzenie dostosowane jest również do wymogów rynków zagranicznych, takich jak Włochy, Litwa, Ukraina i Belgia. Obok przełomowego wdrożenia gazomierza iSMART na rynku krajowym, Apator Metrix będzie realizował dla PSG dostawy gazomierzy miechowych w ramach 2-letniego kontraktu o łącznej wartości 75,2 mln zł netto. Spółka realizuje także długoterminowe kontrakty na dostawę gazomierzy do Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Niderlandów.Apator pozyskał też znaczny portfel zamówień w ramach wygranych przetargów na bieżący rok, w tym największy, o łącznej wartości 77,4 mln zł, dla trzech strategicznych operatorów sieci dystrybucyjnych (Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator). Kontrakty obejmują dostawy 3-fazowych liczników energii elektrycznej ze zdalnym odczytem przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy.Przetarg przewiduje również opcję zwiększenia zamówienia z terminem realizacji w ciągu dwóch lat do łącznej wartości blisko 100 mln zł. Apator realizuje także zwiększone w ostatnim okresie zamówienia na liczniki ee w ramach tzw. zakupów interwencyjnych ogłaszanych przez zakłady energetyczne.