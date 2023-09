Apator z najlepszą ofertą w przetargu Energa Operator

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w części postępowania na dostawę liczników zdalnego odczytu, ogłoszonego przez Energę Operator. Wartość oferty to ponad 160 mln zł.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 1 w postępowaniu ogłoszonym przez Energa Operator na "sukcesywne dostawy liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej".

Jak czytamy w komunikacie spółki, całkowita wartość oferty wynosi 160,4 mln zł. Realizacja dostaw nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników przetargu zgodnie z regulaminem ogłaszającego postępowanie, czyli Energa - Operator. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów oraz dystrybutorów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Apator jest notowany na warszawskiej giełdzie od kwietnia 1997 roku. Do największych akcjonariuszy należą: Allianz Polska OFE (13,92 proc. akcji, co daje 8,31 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), Apator-Mining sp. z o.o. (11,02 proc. akcji, co daje 6,58 proc. głosów), Mariusz Lewicki (posiadana liczba akcji 7,08 proc. daje mu 10,75 proc. głosów na WZA) oraz Tadeusz Sosgórnik (ma w posiadaniu 4,97 proc. akcji, które dają mu prawo do 11,04 proc. głosów na WZA).