Apator z planem inwestycji za 100 mln zł. Istotna część na R&D

Wartość inwestycji Apatora w 2020 roku wyniosła około 80 mln zł, a w 2021 planowane są nakłady na poziomie 100 mln zł. Duża ich część związana jest z budową fabryki Apator Powogaz, ale ważnymi pozycjami są też automatyzacja procesów produkcyjnych i nakłady na R&D. Apator zakłada, że publikacja zaktualizowanej strategii grupy nastąpi do końca III kwartału 2021, a jako jeden z atrakcyjnych kierunków rozwoju wskazuje rynek OZE.

Luka po zamówieniach pod rynek mocy

Apator - perspektywy 2021 (Fot. mat. Apator) Odbudowa popytu w segmencie wody i ciepła

Jeśli chodzi o 2021 rok, to grupa podała w prezentacji, że jej zdaniem perspektywy działalności dla wszystkich segmentów grupy są dobre.W segmencie energii elektrycznej, największym segmencie biznesowym grupy, Apator dobre perspektywy wiąże m.in. z rozwojem infrastruktury i systemów zarządzania energią z OZE.- W tym rynku już obecnie dokonujemy pierwszych sprzedaży, mamy pierwsze przychody. To są przychody szczególnie ze sprzedaży liczników energii elektrycznej dla prosumentów , czy kontraktu Elkomtech z Energą dotyczącego automatyzacji sieci, która de facto stanowi podwaliny pod przyłącza farm wiatrowych i prosumentów – wyjaśniał Tomasz Łątka, członek zarządu Apatora.Tomasz Łątka poinformował, że Apator m.in. rozwija produkty do nadzoru instalacji PV i widzi dla siebie potencjał rozwoju w klastrach energii, na których potrzeby jest w stanie dostarczać systemy opomiarowania.Apator widzi dla siebie duże szanse rynkowe w związku z planowaną obowiązkową wymianą liczników energii elektrycznej na liczniki tejże energii ze zdalnym odczytem.- Widzimy dużą szanse dla Apatora w roll-oucie liczników, który ma się odbyć od 2023 do 2028 roku. W Polsce mamy około 17 mln odbiorców energii, z czego 80 proc. ma posiadać inteligentne liczniki- powiedział Tomasz Łątka.W 2020 roku segment energii elektrycznej grupy Apator osiągnął przychody na poziomie 444 mln zł, rosnąc rok do roku o około 18 proc. To był głównie efekt realizacji dostaw dużych ilości liczników inteligentnych w ramach kontraktu związanego z rynkiem mocy.- Naszym celem na 2021 rok w segmencie energii elektrycznej jest utrzymanie poziomu przychodów, który osiągnęliśmy w 2020, bo powstała luka wynikająca z tego, że kontrakt na rynek mocy się skończył i wyszło nam z przychodów prawie 100 mln zł – wyjaśniała Tomasz Łątka.Poinformował przy tym, że Apator ma m.in. kontrakt z Energą na dostawy liczników za ponad 63 mln z czego 50 proc. ma być realizowane w tym roku.W 2020 roku grupa Apator w segmencie gazu przy wyższej rok do roku sprzedaży krajowej i mniejszym eksporcie osiągnęła wzrost sprzedaży o 3 proc. do poziomu 251 mln zł.W tym roku, jak wyjaśniali przedstawiciele spółki, dobre perspektywy dla segmentu gazowego wynikają z przesunięcia terminów wymian liczników gazu.- Dwa lata temu mówiliśmy, że gaz ma pewną perspektywę do 2021 roku, ponieważ są roll-outy. Covid i rewolucja w dziedzinie komunikacji, automatyzacji i obrotu danymi powoduje, że roll-outy przesuwają się w czasie. Te które miałby się zakończyć, jeszcze się toczą , a pojawiają się nowe projekty - wyjaśniał Arkadiusz Chmielewski.- W przypadku gazu naszym celem jest wyjście z takiego "uwikłania się" tylko w gazomierze tradycyjne oraz w model biznesu OEM, czyli produkowanie pod czyjaś marką. W gazie zapowiadaliśmy, że będziemy chcieli mieć 1/3 przychodów z gazomierzy tradycyjnych, 1/3 z inteligentnych produkowanych dla kogoś, a 1/3 z własnych inteligentnych i to się zaczyna dziać - stwierdził Arkadiusz Chmielewski.W segmencie wody i ciepła (wodomierze, podzielniki ciepła) 2021 rok był szczególny dla Apatora. Ta część biznesu grupy okazała się najbardziej wrażliwa na pandemię, głównie ze względu na ograniczenia wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz problemy z montażem urządzeń ze względu na restrykcje związane z COVID-19.W 2021 roku sprzedaż segmentu woda i ciepło wyniosła niespełna 240 mln zł, spadając rok do roku o 7 proc.- W segmencie woda i ciepło przed nami rok odbudowy popytu. Sądzimy, że w tym roku mimo wszystko zastosowane na Zachodzie i u nas procedury oraz szczepionka spowodują, że jeśli będą lockdowny, zatrzymania, to nie będzie to miało takiej skali, jak w zeszłym roku. W segmencie woda i ciepło mamy zamiar odbudować popyt po pandemii - poinformował Arkadiusz Chmielewski.