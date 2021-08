Apator zmniejszył zysk mimo utrzymania poziomu przychodów

Grupa Apator utrzymuje przychody pierwszego półrocza 2021 roku na poziomie roku poprzedniego, głównie dzięki wysokiej dynamice obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zmalał za to zysk netto firmy.

Segment Energia Elektryczna (EE) - spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu (+18 proc. rok do roku). Niższe obroty krajowe dotyczyły w głównej mierze linii opomiarowania energii elektrycznej i związane były z niższym backlogiem (wysoka baza wynikająca z ubiegłorocznych dostaw liczników na Rynek mocy) oraz z globalnym ograniczeniem dostępności komponentów. Jednocześnie, druga największa linia EE - aparatury łączeniowej - odnotowała wzrost przychodów w kraju (+15 proc. rok do roku), przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej dynamiki eksportu (+17 proc. rok do roku). Wyższe obroty (+22 proc. rok do roku) i poprawiająca się dynamika sprzedaży dotyczyły także linii sterowania i nadzoru (największe wzrosty sprzedaży sprzętu i prac software). W linii ICT ma miejsce stopniowa odbudowa przychodów - odnotowano wyższą rok do roku sprzedaż projektów wdrożeniowych i usług serwisowych.

Segment Gaz - wysoka sprzedaż w kraju (+14 proc. rok do roku) w wyniku realizacji przetargu dla PSG, przy jednocześnie niższym eksporcie (-15 proc. rok do roku), w efekcie wysokiej bazy w pierwszym półroczu 2020 roku. Wpływ na niższy backlog ma kończący się rollout na gazomierze inteligentne w Niderlandach oraz przejściowe obniżenie zamówień od kluczowych partnerów, głównie na rynku brytyjskim, spowodowane sytuacją epidemiczną. Jednocześnie, na wybranych rynkach (Węgry, Turcja, Ukraina) uzyskano wzrosty sprzedaży, przy czym jedne z największych notowane są na rynku belgijskim, gdzie trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny istotny przetarg na tym rynku zapewni stabilne przychody w następnych latach.

Segment Woda i Ciepło - wyższe obroty w kraju (+17 proc. rok do roku) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+36 proc. rok do roku). Segment zwiększa zamówienia z istotnych rynków, notując sprzedaż powyżej poziomów sprzed pandemii (Francja, Hiszpania, Włochy) oraz realizując dostawy do nowych odbiorców (Arabia Saudyjska, Grecja). Dodatkowo, odnotowano wzrost zamówień na strategiczne dla segmentu wodomierze ultradźwiękowe zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dobre perspektywy

Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych ukształtowały się w pierwszym półroczu br. następująco:Grupa konsekwentnie pracuje nad rozbudową portfela produktowego w związku z digitalizacją sektorów energetycznych i zwiększonym zainteresowaniem klientów rozwiązaniami klasy smart (zdalny odczyt i konfiguracja urządzeń, rozwój urządzeń telemetrycznych według standardów gwarantujących bezpieczeństwo przesyłania danych) oraz oprogramowaniem wspierającym efektywne zarządzanie siecią dystrybucji mediów.Wraz z rosnącymi kosztami mediów użytkowych, rośnie też presja związana z potrzebą efektywności energetycznej i precyzyjnego pomiaru ich zużycia (np. technologie ultradźwiękowe, pomiary w czasie rzeczywistym). Rozwój sektora OZE powoduje z kolei wzrost popytu na liczniki ee z funkcją dwukierunkowego pomiaru energii elektrycznej (pobranej i oddanej do sieci), rozwiązania do zarządzania farmami fotowoltaicznymi (pierwsze zrealizowane instalacje systemu EKTIN-PV) czy specjalistyczną aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową oraz urządzenia telemechaniki i łączności, które są niezbędne do sprawnego włączania rozproszonych zielonych źródeł energii do wielkoskalowej sieci energetycznej.Dobre perspektywy segmentu Woda i Ciepło wiążą się m.in. z wprowadzoną w maju 2021 r. nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek instalacji, do 1.01.2027 r., ciepłomierzy, wodomierzy oraz podzielników ciepła ze zdalnym odczytem.Apator oczekuje także ogłoszenia pierwszych większych przetargów na dostawy urządzeń klasy smart w związku z ogłoszonym rolloutem smart meteringu w sektorze energii elektrycznej. Spółka jest gotowa pod względem operacyjnym i produktowym na dostawy liczników z funkcją zdalnego odczytu - niezależnie od finalnie określonych przez operatorów funkcjonalności i technologii komunikacyjnych.Z kolei segment Gaz od kilku lat partycypuje w rolloutach smart meteringu w Europie. Na brytyjski rynek dostarcza już gazomierze smart własnej konstrukcji, natomiast od 2023 roku rozpocznie dostawy kolejnej generacji inteligentnych gazomierzy iSMART2 w ramach pozyskanego w lipcu br. wieloletniego kontraktu w Belgii.Postępuje automatyzacja procesów produkcyjnych, usprawniająca montaż i kontrolę jakościową wytwarzanych w grupie urządzeń. Główne inwestycje dotyczą spółki Apator Powogaz, która w perspektywie najbliższych 5 lat planuje znacznie zwiększyć wolumeny produkcyjne we wszystkich grupach asortymentowych (wodomierze, w tym ultradźwiękowe, ciepłomierze kompaktowe, podzielniki kosztów ogrzewania oraz nakładki radiowe do mierników). Trwają prace budowlane związane z zaplanowaną na pierwszy kwartał 2022 r. relokacją poznańskiej fabryki do nowoczesnego, zautomatyzowanego zakładu pod Poznaniem.- Cieszą nas zmiany zachodzące na rynku opomiarowania mediów - podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes Apatora. - Rośnie zainteresowanie naszych klientów rozwiązaniami w zakresie inteligentnego opomiarowania oraz technologiami wspierającymi OZE, efektywność energetyczną i skuteczne zarządzanie zużyciem mediów użytkowych. Zwiększamy skalę naszej sprzedaży w zakresie nowoczesnych technologii ultradźwiękowych oraz wodomierzy z nakładkami radiowymi. Opracowana przez nas wspólnie z partnerami technologia zdalnego pomiaru gazu została wybrana przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv - w jednym z największych przetargów smart meteringowych w Europie - dodaje.W efekcie produkowany w Tczewie gazomierz z logo Apator trafi do miliona belgijskich gospodarstw domowych, zapewniając precyzyjny i bezpieczny pomiar oraz szereg funkcjonalności wynikających ze zdalnej komunikacji urządzenia z centralnym systemem operatora.Wyzwaniem dla grupy jest liczna konkurencja ze strony azjatyckich dostawców, trudna sytuacja na rynku komponentów (wydłużenie leadtime’ów, rosnące ceny materiałów i frachtu) oraz wzrost kosztów pracy, powodujące spadek marż i cen - odczuwalny zwłaszcza w segmencie EE.- W obecnych warunkach rynkowych uważnie monitorujemy obszary zadłużenia i płynności grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ciągłości działania operacyjnego - wskazuje Mirosław Klepacki. - To z kolei wymaga od nas przejściowego zwiększenia buforów strategicznych materiałów i komponentów, co przekłada się na zwiększony poziom zaangażowanego kapitału obrotowego netto. Sytuacja finansowa grupy pozostaje w pełni bezpieczna, stąd zrealizowana z pełną odpowiedzialnością wypłata drugiej części dywidendy, zgodnie z wolą naszych akcjonariuszy - dodaje.Grupa Apator działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz) grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym inteligentne liczniki oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.