Apator zwiększa zyski mimo pandemii. Widać też jednak ryzyka

Grupa Apator notuje dynamiczny wzrost przychodów na rynku krajowym dzięki zwiększonej sprzedaży liczników energii elektrycznej i gazomierzy, w tym rozwiązań inteligentnych. Po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody są o około 10 proc. (około 62,3 mln zł) wyższe niż przed rokiem, zaś zysk netto wzrósł o blisko 9 proc. w skali roku (wzrost o 4 mln zł).

Większa sprzedaż w kraju

Analiza ryzyka i inwestycje

Optymalizacja majątku

Wejście w OZE

Dzięki dodatnim różnicom kursowym oraz dodatniemu wynikowi na transakcjach walutowych, wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 5,3 mln zł) wyższy niż w trzech kwartałach 2019 r.W efekcie zysk netto Grupy Apator po trzech kwartałach 2020 r. ukształtował się na poziomie 49,3 mln zł, tj. o blisko 9 proc. wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7,0 proc. i była porównywalna w ujęciu rocznym.- Od początku roku koncentrowaliśmy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Włożyliśmy sporo wysiłku, aby w oczach naszych partnerów biznesowych pozostać niezmiennie wiarygodnym partnerem - nawet w tak trudnym i wymagającym otoczeniu. Ostatnie miesiące były czasem zdobywania cennego doświadczenia, które wykorzystamy także w przyszłości. Łatwiej będzie nam działać, gdy gospodarka wróci na swoje normalne tory - mówi Mirosław Klepacki, prezes Apator.Apator wskazuje na zdecydowanie wyższą sprzedaż krajową (wzrost o 44 proc. rok do roku) - głównie dzięki sprzedaży gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym do Polskiej Spółki Gazownictwa w efekcie realizacji wygranego przetargu na lata 2020-2022, ale także „debiutującym” w maju 2020 r. nowoczesnym gazomierzom iSMART przeznaczonym dla inteligentnych sieci gazowniczych.Nastąpił jednak wzrost eksportu o 6 proc. w stosunku rocznym - pomimo przejściowych istotnych ograniczeń zamówień od głównych kontrahentów (Wielka Brytania, Niderlandy) Grupa nadal realizuje duże dostawy do Belgii (w ramach kontraktów długoterminowych), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki.Apator na bieżąco monitoruje obszary, mogące stanowić potencjalne ryzyko dla przyszłej kondycji finansowej Grupy.- Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. Mamy bezpieczny poziom płynności, systematycznie regulujemy nasze zobowiązania oraz wypłaciliśmy dywidendę. Wskaźnik zadłużenia „dług netto/LTM EBITDA” utrzymujemy na bardzo bezpiecznym i niskim poziomie 0,9x - mówi Małgorzata Mazurek, dyrektor finansowa grupy Apator.Spółki grupy Apator kontynuują realizację planów rozwojowych i inwestycyjnych. Jednym z priorytetów strategicznych grupy jest dalsza robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz rozwój oferty, zwłaszcza rozwiązań hardware i software dla inteligentnych sieci energetycznych, wodnych i gazowych.W ciągu trzech kwartałów 2020 roku grupa przeznaczyła 41,8 mln zł na wydatki inwestycyjne, w tym około 15 mln zł na działalność R&D oraz nowe produkty.W listopadzie Apator Elkomtech, spółka tworząca dotychczas rozwiązania software’owe dla energetyki, w wyniku finalizacji umowy z Atrem rozszerzyła swoją ofertę o produkty IT dla sektora gazu (przejmując kompetencje i wypracowane rozwiązania zespołu IT). Inwestycja pozwoli na przygotowanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o inteligentne gazomierze, które w swoim portfolio posiada Apator Metrix.Dzięki połączeniu sił spółek grupy Apator oraz nowo pozyskanych zasobów Atremu, Apator zaoferuje klientom z branży gazowniczej nowe rozwiązania w obszarach zbierania danych z urządzeń telemetrycznych oraz systemów GIS’owych.Grupa Apator kontynuuje także optymalizację majątku - w efekcie w 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości w Pszowie, w Pniewach oraz Świdnicy na łączną kwotę 5,2 mln zł (wpływ na wynik 3,3 mln zł).Ponadto w lipcu 2020 r. zawarto przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz, za cenę 63,5 mln zł. Ta transakcja związana jest z procesem przygotowań do relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz w bezpośrednie okolice Poznania.W listopadzie 2020 r. Apator Powogaz zawarł przedwstępną umowę dotyczącą budowy nowoczesnego zakładu produkującego wodomierze oraz ciepłomierze, który pozwoli na zdecydowane zwiększenie mocy wytwórczych i efektywności produkcji.- Zgodnie z naszymi planami nowa, zautomatyzowana fabryka powstanie w terminie do końca lutego 2022 r. w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji tj. w miejscowości Żerniki w pobliżu Poznania, na przecięciu istotnych węzłów komunikacyjnych. Przygotowujemy się tym samym do zdecydowanego zwiększenia skali produkcji nowych, bardzo perspektywicznych wyrobów tj. wodomierzy ultradźwiękowych z rodziny Ultrimis - informuje Arkadiusz Chmielewski, członek zarządu Apator SA, działający także w zarządach Apator Metrix i Apator Powogaz.W związku z dynamicznym rozwojem rynku OZE (głównie fotowoltaiki) w Polsce, grupa Apator zadeklarowała współpracę w ramach inicjatywy „Przemysłowy Panel PV” koordynowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz zgłosiła akces do Porozumienia sektorowego pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Celem inicjatyw jest współpraca polskich producentów i polskiego rządu na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w kraju.Grupa Apator jest obecnie znaczącym dostawcą na rynek polski prosumenckich liczników dwukierunkowych energii elektrycznej (z komunikacją i bez komunikacji) stosowanych w mikroinstalacjach PV (paneli fotowoltaicznych), a także specjalistycznej aparatury do łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych w farmach PV.Grupa rozwija również rozwiązania służące do zarządzania przepływami energii w instalacjach i sieciach wewnętrznych zawierających generację PV oraz zapewniających integrację rozproszonych źródeł energii z nowoczesną wielkoskalową siecią energetyczną smart grids.- Jesteśmy przekonani, że polska gospodarka stoi przed niepowtarzalną historyczną szansą rozwoju gałęzi przemysłu dostarczającego produkty w całym łańcuchu wartości dla rosnącego rynku OZE i obszaru tzw. efektywności energetycznej. Konieczne będą dalsze inwestycje w krajową infrastrukturę, m.in. automatyzacja sieci elektroenergetycznej, zastosowanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania siecią oraz inteligentnych liczników do pomiaru energii wytworzonej w OZE, pobieranej i oddawanej do sieci, czyli tzw. liczników dwukierunkowych. Widzimy tu szerokie pole do działania i ogromną szansę dla Grupy Apator - mówi Tomasz Łątka, odpowiedzialny w grupie Apator za obszar automatyzacji pracy sieci, powołany we wrześniu br. do zarządu Apator, pełniący także funkcję Prezesa Zarządu rozwijającej software spółki Apator Elkomtech.