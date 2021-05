Apel prezesa PGE ws. wyłączenia bloków w Bełchatowie

Jeszcze raz stanowczo podkreślamy, że wyłączenie bloków nastąpiło z powodu uszkodzenia rozdzielni Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Żaden pracownik Elektrowni Bełchatów nie był odpowiedzialny za awarię rozdzielni PSE - stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, apelując o precyzyjne informowanie o przebiegu awarii.

- Problem stanowi przede wszystkim budowa tak dużych elektrowni. Sytuację uratowało relatywnie małe zapotrzebowanie na energię elektryczną w systemie oraz dostępność rezerw mocy w elektrowniach krajowych i zagranicznych. Gdyby nie to, awaryjne wyłączenie elektrowni odpowiadającej w danym momencie za 17 proc. mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, mogłoby mieć poważniejsze skutki. To pokazuje, jak ważny jest dalszy rozwój połączeń transgranicznych, bez których stabilność dostaw mogłaby być zagrożona. Ale nie tylko. Po raz kolejny okazuje się, że konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii, budowa mniejszych, elastycznych jednostek gazowych i dalszy rozwój OZE w Polsce - mówi Kamil Maziarz, Portfolio Analyst w Axpo Polska.Podstawowym obszarem działalności Axpo w Polsce są długoterminowe umowy na zakup energii i gwarancji pochodzenia oraz tzw. zielone certyfikaty.Axpo Polska przypomina, że prawie rok temu, w nocy z 21 na 22 czerwca ulewne deszcze doprowadziły do zalania Elektrowni Bełchatów. Woda unieruchomiła taśmociągi z węglem, co spowodowało wyłączenie czterech bloków energetycznych. W tym samym czasie do awarii doszło też w innych elektrowniach, m.in. - Kozienice, Jaworzno czy Włocławek. Ograniczona przez żywioł produkcja nie była w stanie pokryć zapotrzebowania na energię, przez co jej cena na Rynku Bilansującym skoczyła do blisko 1300 zł/MWh. Tym razem, pomimo początkowego opublikowania cen w godzinach awarii na poziomie 1500 zł/MWh, ostatecznie zostały one skorygowane do wartości nieprzekraczających 370 zł/MWh.