Aplisens z dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysku

W I półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody Aplisens , producenta aparatury kontrolno-pomiarowej, wyniosły 65,7 mln zł, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 14,4 proc., a zysk netto nieco ponad 11 mln zł, co z kolei licząc rok do roku oznacza wzrost o 17,1 proc. Pomogła ekspansja na rynkach europejskich i pozaeuropejskich oraz na rodzimym rynku - wynika z informacji przekazanych przez Aplisens.

- Drugi kwartał tego roku okazał się dla grupy historycznie najlepszym kwartałem pod względem sprzedaży. Było to możliwe dzięki wzrostom na rynkach europejskich i pozaeuropejskich oraz w kraju - komentuje prezes Aplisensa Adam Żurawski.



W I półroczu 2022 eksport stanowił 64 proc. łącznych przychodów Aplisensa; grupa również na rynku WNP zwiększyła sprzedaż, ale udział rynków WNP w strukturze sprzedaży ogółem grupy spadł o 1,6 p.p. względem I połowy 2021 roku

- W pierwszym półroczu na rosyjskim rynku nasza sprzedaż wyniosła 8,4 mln zł (+23,9 proc.), mimo tego, iż w II kwartale ograniczyliśmy do minimum zlecenia na rzecz spółki rosyjskiej - poinformował Adam Żurawski, wskazując, że to m.in. efekt podwyżki cen

W I półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody Aplisensa, producenta aparatury kontrolno-pomiarowej, wyniosły 65,7 mln zł, czyli o 14,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

W minionym półroczu grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,3 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o 23,3 proc.

Natomiast skonsolidowany zysk netto Aplisensa wyniósł w I półroczu 2022 nieco ponad 11 mln zł, co oznacza, że był większy niż w analogicznym okresie 2021 o 17,1 proc.

Historycznie najlepsza kwartalna sprzedaż

- Drugi kwartał tego roku okazał się dla grupy historycznie najlepszym kwartałem pod względem sprzedaży. Było to możliwe dzięki wzrostom na rynkach europejskich i pozaeuropejskich oraz w kraju. Również całe minione półrocze zakończyliśmy z najwyższą sprzedażą, jaką do tej pory zrealizowaliśmy w I półroczu- komentuje Adam Żurawski, prezes Aplisensa, cytowany w komunikacie.

- Wzrost przychodów przełożył się na rosnące zyski. Wpływ na poprawę marż miała aktualizacja cennika wyrobów, korzystny dla sprzedaży eksportowej kurs EUR/PLN, wykorzystywanie zapasów materiałów zakupionych w poprzednich okresach oraz efektywniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych dzięki dużej ilości zamówień – stwierdził Adam Żurawski.

W I półroczu 2022 eksport stanowił około 64 proc. łącznych przychodów Aplisensa. Największą cześć przychodów grupa zrealizowała na polskim rynku – 23,8 mln zł, notując tu też największy przyrost sprzedaży sięgający blisko 20 proc. rok do roku.

W dwucyfrowym tempie rosła też sprzedaż na rynku Unii Europejskiej (+13,1 proc.) i pozostałych rynkach (+19,3 proc.), co pozwoliło osiągnąć odpowiednio 17,8 mln zł i 5,3 mln zł przychodów.

Interesy na rynkach wschodnich

Grupa również na rynku WNP zwiększyła sprzedaż o 8,3 proc. , do poziomu do 18,8 mln zł.

- Udział rynków WNP w strukturze sprzedaży ogółem grupy systematycznie się zmniejsza - spadek o 1,6 p.p. względem I połowy 2021 roku- na rzecz rynku krajowego oraz pozostałych rynków eksportowych- poinformował Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

- Należy podkreślić, że przychody zrealizowane przez spółkę Aplisens Ukraina wzrosły rok do roku o 58,1 proc. do 1,57 mln zł. Działalność spółki zależnej w początkowej fazie wojny została ograniczona, lecz powróciła do poziomów sprzed wybuchu wojny pod koniec drugiego kwartału- powiedział Adam Żurawski.

Prezes Aplisensa podał, że w I półroczu 2022 na rosyjskim rynku sprzedaż grupy wyniosła 8,4 mln zł (+23,9 proc.), mimo tego, iż w II kwartale firma ograniczyła do minimum zlecenia na rzecz spółki rosyjskiej.

- Tak wysoki wynik to efekt głównie wzrostu wartości rubla rosyjskiego oraz znaczącej podwyżki cen sprzedawanych wyrobów, wprowadzonej w I kwartale. Natomiast na białoruskim rynku nasza sprzedaż spadła o 7,4 proc. do 3,5 mln zł. Spółka białoruska zintensyfikowała swoje działania na rynkach innych krajów WNP – mówi Adam Żurawski.

Aplisens podał, że zarząd firmy ocenia, że obecnie nie występują przesłanki świadczące o trwałej utracie wartości spółek zależnych działających na rynkach WNP, a także, że brak jest też przesłanek dotyczących zagrożenia kontynuacji ich działalności oraz ograniczeń w sprawowaniu nad nimi kontroli przez Aplisens.

Grupa natomiast nie kryje, że wciąż zmaga się z utrudnieniami rynkowymi. Prezes Aplisensa podał, że firma zmaga się z brakiem dostępności komponentów i ich wysokimi cenami, wysokimi kosztami transportu oraz cenami energii i gazu.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym