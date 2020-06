APS Energia coraz mocniejsza w energetyce jądrowej

Czy da się zarobić jednego dnia 50 proc.? Da się, choć oczywiście nie jest to łatwe. Ta sztuka udała się akcjonariuszom spółki APS Energia, ponieważ 9 czerwca 2020 r. akcje spółki podrożały o 50,23 proc. Taki wzrost to informacja o wygraniu przetargu na prace w tureckiej elektrowni jądrowej wartości 85,3 mln zł.

Rosyjski potencjał

Azja, Bliski Wschód i Ameryka Północna

Pod koniec lutego 2020 r. OOO APS Energia Rus, spółka zależna APS Energia, kupiła nieruchomość w Jekaterynburgu. Budynek posiada powierzchnie produkcyjno-magazynowe, jak i administracyjno-biurowe. Dzięki zrealizowaniu tej transakcji ponad 2,5-krotnie zwiększone zostały możliwości produkcyjne spółki OOO APS Energia Rus.- Zakup nieruchomości w Jekaterynburgu to inwestycja, która pozwoli na zwiększenie zatrudnienia o ok. 10 proc. w rosyjskiej spółce zależnej, a co za tym idzie, dynamiczny wzrost potencjału produkcyjnego. Po półrocznej przewadze projektów realizowanych na rynku krajowym, zamierzamy ponownie mocno zaznaczyć naszą obecności na rynkach rosyjskojęzycznych – deklaruje Piotr Szewczyk.Spółka wyjaśnia, że do jednego nabywanego lokalu przeniesiona zostanie działalność produkcyjna APS Energia Rus z 3 rozproszonych lokalizacji, co ma się przyczynić się do obniżenia stałych kosztów bieżących przypadających na 1 m kw obiektu.Wartością dodaną budynku jest fakt, że hala w momencie zakupu była już dostosowana do prowadzenia działalności produkcyjno-montażowej w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. Modernizacja nieruchomości zakończyła się w marcu.- Choć rynek rosyjski ma wciąż ogromny potencjał, inicjujemy sprzedaż na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej w układzie bezpośrednim oraz podwykonawstwa. Pracujemy nad dalszą dywersyfikacją sprzedaży o kolejne rynki geograficzne. Startujemy w kilku dużych projektach m.in. z branży energetyki atomowej, gdzie zamierzamy wzmocnić swoją pozycję oraz rozszerzyć ofertą produktową – dodał Piotr Szewczyk.W kwietniu poinformowano, że wartość portfela zamówień grupy do zrealizowania w 2020 r. przekracza 30,8 mln zł. W kontraktach przeważają projekty z rynku krajowego. Rośnie m.in. sprzedaż dla T&T i sektora energetyki, ze względu na wzmożone inwestycje w tych branżach gospodarki.APS Energia została założona w 1995 roku. Przez ponad dwadzieścia cztery lata działalności firma przekształciła się w międzynarodową grupę kapitałową zatrudniającą blisko 370 osób w 7 krajach i produkującą urządzenia do przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie.APS Energia jest producentem systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Spółka posiada certyfikaty, które umożliwiają dostawy urządzeń do takich gigantów jak Rosatom czy Gazprom.Akcje APS Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.