APS Energia notuje stratę, ale niższą niiż przed rokiem

Grupa kapitałowa APS Energia w pierwszym półroczu 2021 r. zanotowała stratę netto w wysokości 4,9 mln zł. Dla porównania rok wcześniej strata netto sięgnęła 7,8 mln zł. W celu poprawy sytuacji, grupa planuje mocno wejść na polski rynek transportu i trakcji, zakłada także ekspansję na wybrane rynki w Europie oraz Azji, Afryce i obu Amerykach.

Rynki europejskie

Rynki Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej





Zarząd spółki zakłada, że głównymi odbiorcami będzie sektor energetyki, przemysłu rafineryjnego, wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy naftowej oraz trakcji jezdnej i transportu.



Grupa APS Energia będzie również rozwijała sprzedaż na wybranych rynkach Afryki (np.: Egipt, RPA) oraz rynkach Ameryki Północnej (USA, Kanada). Celem jest uzyskanie oraz realizacja w okresie pierwszych 2 lat kontraktów referencyjnych, także w dziedzinie podwykonawstwa.Zarząd spółki zakłada, że głównymi odbiorcami będzie sektor energetyki, przemysłu rafineryjnego, wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy naftowej oraz trakcji jezdnej i transportu.

Równolegle prowadzone będą działania w segmencie trakcji jezdnej w Rosji, w celu osiągnięcia istotnych udziałów rynkowych do końca 2021 r.Znaczącemu udziałowi rynkowemu APS Energia Rus na obszarze Federacji Rosyjskiej będzie towarzyszył równoległy rozwój lokalnych kompetencji w obszarze serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego na bazie modelu obsługi wypracowanego na rynku polskim.W ocenie zarządu rynki wschodnie, a w szczególności rosyjskojęzyczne, są rynkami perspektywicznymi z uwagi na ich wielkość, zbudowaną tam przez grupę APS Energia pozycję rynkową oraz możliwość realizacji istotnie wyższej marży na sprzedaży.Dalszy rozwój aktywności grupy na rynkach wschodnich do roku 2021 będzie realizowany poprzez intensywne działania marketingowe w celu rozbudowy sił i kompetencji sprzedażowych propagujących produkty i rozwiązania marki APS Energia.Grupa APS Energia do roku 2021 będzie koncentrowała swoją działalność biznesową na wybranych rynkach europejskich, gdzie nie posiada obecnie własnych zakładów produkcyjnych. Zamierza wzmocnić swoją pozycję w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech, bazując na podstawowej ofercie związanej z przemysłowymi systemami zasilania awaryjnego.Równolegle dokonany zostanie wybór maksymalnie 2-3 rynków w Europie (Kraje Bałtyckie, Mołdawia, Bułgaria) na których spółka skupi swoje intensywniejsze działania marketingowe w przemysłowych systemów zasilania awaryjnego.Celem jest uzyskanie oraz realizacja w okresie pierwszych 2 lat kontraktów referencyjnych.Zarząd spółki zakłada, że głównymi odbiorcami będzie sektor energetyki, przemysłu rafineryjnego, wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy naftowej. Spółka rozpatruje i widzi możliwości współpracy na rynkach kilku krajów europejskich w dziedzinie trakcji jezdnej.Poza rozwojem na rynkach krajów rosyjskojęzycznych i europejskich, planowane jest również wejście na wybrane rynki azjatyckie (np.: Indie, Wietnam) oraz rynki Bliskiego Wschodu (np.: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt).W początkowej fazie rozwoju, rynki te byłyby obsługiwane poprzez lokalnych partnerów handlowych lub spółki zależne zlokalizowane w pobliżu tych rynków. W przypadku osiągnięcia odpowiedniej skali działalności i uzyskania przychodów dających możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału po 3 latach, na danym rynku będą mogły być tworzone struktury organizacyjne (np. spółki zależne), które docelowo przejmą odpowiedzialność za rozwijanie działalności na danym obszarze.