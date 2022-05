APS Energia otrzyma 29 mln zł dofinansowania od NCBiR

Giełdowa spółka, w ramach dofinansowania, wraz z Politechniką Warszawską opracuje unikalne systemy magazynowania energii. Jednocześnie zarząd APS Energia podjął decyzję o budowie drugiego zakładu, w którym będą produkowane nie tylko magazyny energii, ale także systemy szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Projekt APS Energia pn. APStorage 2.0. Modułowy - konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej - będzie realizowany w ramach programu Nowe technologie w zakresie energii.

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski.

APS znalazł się w elitarnym gronie sześciu zakwalifikowanych przez NCBiR. Współautorami pozostałych beneficjentów są m.in. PGNiG, Lotos czy Polenergia.

- Mamy rozstrzygnięty konkurs, w którym projekt APS Energia jako lider konsorcjum został rekomendowany do dofinansowania w kwocie 28,98 mln zł - wyjaśnia Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia. - W najbliższym czasie powinno nastąpić podpisanie umowy. Cały projekt jest wart 41 mln zł, co powoduje, że środki własne będą stanowiły 12 mln zł i zostaną wydatkowane w ciągu 3-4 lat. Kwota ta pozwoli na opracowanie i wdrożenie do produkcji nieistniejących dotychczas na rynku, unikalnych pod względem funkcjonalności systemów magazynowania i konfekcjonowania energii elektrycznej, które znajdą się w naszej ofercie - dodaje Piotr Szewczyk.

Jednocześnie zarząd analizuję budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym powstawałby nowe urządzenia.

- Spółka podjęła wstępną decyzję budowy drugiego zakładu, w którym będą produkowane magazyny energii oraz systemy ładowania pojazdów elektrycznych. Nowy zakład miałby powstać na naszej działce w Stanisławowie Pierwszym. Koszt budowy szacowany jest na około 30 mln zł. Obecnie spółka rozpatruje różne źródła finansowania. Z budową chcielibyśmy ruszyć w przyszłym roku, a wiosną 2024 roku zakończyć inwestycję – wylicza Piotr Szewczyk.

APS ma za sobą udany 2021 rok. Przychody Grupy wzrosły o 33 proc. w ujęciu rok do roku do poziomu 113,3 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,3 mln zł (-5,4 mln zł straty netto w 2020 roku). Jednocześnie rekordowy pod względem wyników okazał się IV kwartał 2021 roku: 56,9 mln zł przychodów i 12,6 mln zł zysku netto.

APS Energia SA jest producentem systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Firma współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą i projektuje indywidualne rozwiązania o najwyższych parametrach dostępnych na rynku.

