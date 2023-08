APS Energia wychodzi z Rosji i stawia na rynki unijne

Polski producent gwarantowanych systemów zasilania chce sprzedać rosyjskie aktywa.

Potencjalna transakcja powinna przynieść APS Energia istotny zastrzyk gotówki.

Może być ona przeznaczona m.in. na inwestycje związane z obszarem transformacji energetycznej, w tym na realizowany projekt opracowania unikalnych systemów magazynowania energii oraz ładowarek samochodowych.

Zarząd APS Energia zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do sprzedaży spółki zależnej OOO APS Energia Rus. Spółka działa od 2008 roku i posiada zakład montażowy w Jekaterynburgu, filię w Moskwie i oddział w St. Petersburgu. Zatrudnia łącznie około 100 pracowników.

Dobry moment na otwarcie procesu i zaproszenie chętnych do negocjacji

- Podjęliśmy decyzję o sprzedaży naszych rosyjskich aktywów, pomimo że nie są one objęte sankcjami - komentuje Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia. - Od lat, wiele firm, z różnych części świata wyrażało gotowość zakupu naszej spółki działającej na tamtejszym rynku, nie byliśmy jednak tym zainteresowani. Uważam, że teraz jest dobry moment na otwarcie procesu i zaproszenie chętnych do negocjacji. Przypomnę, że posiadamy m.in. unikalne technologie atomowe, i nie powinno być problemu ze znalezieniem chętnych na ich nabycie, tym bardziej, że są one dedykowane na tamtejszy rynek. Chcemy zamknąć, cały proces do końca tego roku. Pozyskane środki pozwolą nam na pokrycie w całości wkładu własnego inwestycji dotyczącej opracowania unikalnych systemów magazynowania energii oraz zasilenie kapitału obrotowego. To będzie rekordowy rok, pod względem zamówień z m.in. Polski, Ukrainy, Unii Europejskiej czy Egiptu i na tym się skupiamy - dodaje Piotr Szewczyk.

Przypomnijmy, że APS Energia realizuje wspólnie z Politechniką Warszawską duży projekt pn. APStorage 2.0. Modułowy - konfigurowalny, zdalnie sterowalny i cyberbezpieczny system magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej, realizowany w ramach programu Nowe technologie w zakresie energii. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcie neutralności klimatycznej Polski. Całkowita wartość projektu wynosi 43,5 mln zł, z czego 29 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBiR.

Grupa od początku 2022 roku realizuje nową strategię opracowaną na najbliższe lata, która przewiduje dynamiczny rozwój przy wykorzystaniu zielonej transformacji. Ważnym jej elementem ma być dalsza ekspansja zagraniczna.

Pozyskane kontrakty wpisują się w strategię nakierunkowaną na ekspansję zagraniczną

W minionym miesiącu APS Energia pozyskała kontrakt na dostawę systemów zasilania gwarantowanego prądem stałym i przemiennym o wartości 2,9 mln euro. To pierwszy tak znaczący kontrakt w Uzbekistanie. Wcześniej spółka ENAP, należąca do Grupy APS Energia, zawarła umowę na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych w ramach kontraktu na budowę elektrociepłowni opalanej drewnem odpadowym. Jej wartość sięga 3,85 mln euro. Inwestycja jest realizowana na terenie Unii Europejskiej.

- Ostatnio pozyskane kontrakty wpisują się w naszą strategię nakierunkowaną na ekspansję zagraniczną. Liczymy na uczestnictwo w następnych, dużych projektach w Uzbekistanie. Chcemy dalej umacniać swoją pozycję na rynkach Unii Europejskiej. Jednocześnie pracujemy nad umowami z partnerami z Azji i Afryki – dodaje Piotr Szewczyk.

APS Energia jest jednym z największych krajowych dostawców rozwiązań w zakresie systemów zasilania m.in. dla sektora energetycznego, nafty i gazu, ciepłownictwa, przemysłu, telekomunikacji, trakcji i transportu, medycyny i innych, w którym zabezpiecza ciągłość pracy krytycznych procesów technologicznych, w szczególności wrażliwych na jakość i ciągłość zasilania. Grupę Kapitałową tworzą spółki o profilu projektowo-wykonawczym oraz dystrybucyjnym.