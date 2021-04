APS Energia ze stratą za 2020 r. Przygotowuje nową strategię

Grupa APS Energia w 2020 r. zanotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, co w dużej mierze było skutkiem kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Chcąc poprawić sytuację firma przygotowuje nową strategię, zakładającą m.in. wejście w energetykę odnawialną.

Będzie nowa strategia

Poprawa rentowności

Grupa aktywnie szuka możliwości realizacji projektów na innych rynkach zgodnie z postanowieniami przyjętej strategii i planami co do zwiększenia sprzedaży w nowych sektorach (magazyny energii, OZE).Piotr Szewczyk zapewnia, że w tym ciężkim okresie odpowiednie decyzje, dążenie do utrzymania, a nawet zwiększania poziomu zatrudnienia oraz działania podnoszące bezpieczeństwo higieny pracy, pozwolą na realizowanie nowych kontraktów i poprawę wyników finansowych na wszystkich poziomach w 2021 roku.- Wydarzenia 2020 roku przyśpieszyły ważną decyzję zarządu o ukierunkowaniu firmy na zupełnie nowy sektor jakim są odnawialne źródła energii. Podpisane zostały listy intencyjne i podjęte kroki w kierunku budowania silnej pozycji producenta magazynów energii. Ponadto firma będzie stawiała na rozwój w dziedzinie energetyki atomowej, trakcji i transportu elektrycznego. Wierzymy, że silny rozwój w tych strategicznych kierunkach pozwoli na dywersyfikację sprzedaży i uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej dzięki posiadanemu już doświadczeniu i zrealizowanym dotychczas kontraktach - informuje Piotr Szewczyk.Jak zapowiada, te kierunki strategiczne zostaną szerzej omówione w nowej strategii, nad którą trwają prace i która zostanie przedstawiona w najbliższych miesiącach. Istotne jest to, że celem nadrzędnym wejścia w nowe obszary działalności jest osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu sprzedaży.- Na najbliższe kwartały stawiamy sobie ambitne cele, które obejmują poprawę rentowności, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, OZE oraz energetyce atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju grupy. Pewne procesy poprzez wybuch pandemii zostały w znaczącym stopniu przyspieszone. Grupa będzie realizowała działania, które w najbliższych latach będą związane z planami transformacji modelu energetycznego opartego na węglu i przejściu w znacznym stopniu w stronę odnawialnych źródeł energii - zapowiada Piotr Szewczyk.Firma APS Energia została założona w 1995 roku. Obecnie grupa zatrudnia blisko 370 osób w 7 krajach i produkuje urządzenia do przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie.APS Energia jest producentem systemów zasilania dla energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego, wojska i innych branż. Spółka posiada certyfikaty, które umożliwiają dostawy urządzeń do takich gigantów jak Rosatom czy Gazprom.Akcje APS Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.