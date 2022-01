APS Energia chce zwielokrotnić wyniki i mocno wejść w OZE

NWZA spółki APS Energia przyjęło pięcioletni program motywacyjny, który zakłada, że już w 2022 r. APS Energia będzie chciała osiągnąć 19 mln zł na poziomie EBITDA, a w kolejnych latach poprawić ten wynik o ponad 240 proc. Zarząd nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE. W planach jest także emisja 5 mln nowych akcji.

Nowa strategia

- Decyzja ta ma związek z realizacją nowej strategii i potrzebą ewentualnego pozyskania środków na inwestycje. Nie wykluczamy budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowy zakład mógłby powstać obok obecnego na posiadanej przez nas 2-hektarowej działce. Ewentualna budowa fabryki mogłaby ruszyć w przyszłym roku, a jej uruchomienie nastąpiłoby w 2024 roku. Dzięki tej inwestycji moglibyśmy znacząco zwiększyć naszą obecność na rynku polskim oraz Europy Zachodniej. Obecnie nie mamy problemów z pozyskaniem nowych zamówień. Sytuacja jest dobra, podobnie zresztą jak nasze perspektywy. Głównym czynnikiem ryzyka jest dostęp do komponentów oraz trwająca pandemia COVID-19, ale i z tym staramy się sobie radzić – dodaje Piotr Szewczyk.W grudniu 2021 r. APS Energia przyjęła nową strategię na kolejne lata. Zakłada ona dynamiczny rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln zł w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35 proc.. Zarząd planuje wykorzystać zieloną transformację do rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności, m.in. energetyki atomowej, OZE i magazynach energii.Firma APS Energia została założona w 1995 roku. Obecnie grupa zatrudnia blisko 370 osób w 7 krajach i produkuje urządzenia do przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie.Akcje APS Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.