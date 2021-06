Aquanet debiutuje w Zielonym Indeksie

Dostarcza świeżą wodę po jej uzdatnieniu, odbiera i oczyszcza ścieki w woj. wielkopolskim. Ale liczy też - jako nieliczna w kraju spółka tego typu - emisje gazów cieplarnianych (GHG).

Wolumen gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez grupę Aquanet jest wyliczany dla zakresu 1, tj. uwzględnia źródła własne oraz organizacji przez nią kontrolowanych.W 2019 roku grupa przyczyniła się do łącznej emisji 20,48 tys. ton CO2e. W porównaniu z 2018 r. (23,25 tys. ton), była ona o 11,9 proc. mniejsza - przy wzroście przychodów o 4,5 proc.W 2019 r. na 1 mln zł przychodów (537,48 mln zł), grupa przyczyniła się do emisji bezpośredniej 38,1 ton CO2e. W porównaniu z poziomem 45,2 ton CO2 w 2018 r. tak liczony wskaźnik emisji zmniejszył się o 15,7 pp., przy wzroście przychodów o 4,5 proc.Na 1 mln zł EBITDA grupa wyrzuciła w 2019 r. do atmosfery 115,9 ton CO2e, wobec 120,7 ton w 2018 r., czyli o 4 pp. mniej rok do roku, przy spadku wartości EBITDA o 8,3 proc.Natomiast na 1 pracownika Aquanet w 2019 r. przypadła emisja 23,6 ton CO2e, w relacji do 29 ton w 2018 r. (tzn, zmalała ona o 18,6 pp., przy większym zatrudnieniu o 8 proc.).Korzystne zmiany i obniżenie w 2019 r. emisji gazów cieplarnianych w ujęciu bezwzględnym i względnym zarząd łączy z trzema działaniami:- wyborem innej metody liczenia emisji CO2 – zamiast dotychczasowego ryczałtu dla małych kotłów i pochodni zastosowano inne wskaźniki, zalecane w literaturze fachowej;- zmniejszenia zużycia czynnika chłodniczego podczas napełniania urządzeń (klimatyzacji, osuszaczy itp.);- zmniejszenia zużycia gazu ziemnego (z powodu awarii suszarni).Do zmniejszania poziomu bezpośredniej emisji GHG przez grupę przyczynił się ponadto rozwój produkcji biogazu i wytwarzania z niego energii elektrycznej.W czasie procesu fermentacji beztlenowej w 2019 r. w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków wyprodukowano 9,7 mln m sześc. biogazu. Znacząca jego część (8,8 mln m sześc.) została przesłana i spalona przez zespoły prądotwórcze, w efekcie czego grupa otrzymała na własne potrzeby 19,63 mln kWh energii elektrycznej.Wyprodukowana w 2019 r. zielona energia pozwoliła zaspokoić już w 67 proc. (57,1 proc. w 2018 r.) zapotrzebowania na energię elektryczną COŚ i LOŚ.Na cele technologiczne i dogrzanie budynków grupa zużyła łącznie 461 tys. m sześc. biogazu, ograniczając tym sposobem wykorzystanie paliw kopalnych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko.Dodajmy też, że jesienią 2020 r. Aquanet uruchomił zbudowaną przez Veolię Energia Polska pierwszą w Polsce instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków w oczyszczalni w Szlachęcinie i produkującą energię elektryczną. System ten ma w ciągu roku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2 tys. ton.Patrz też: Wielkopolskie: Pierwsza w kraju instalacja kogeneracyjna odzyskująca ciepło ze ścieków