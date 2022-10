Arabia Saudyjska wyraża chęć inwestowania w polską energetykę - mówił w środę w Toruniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że współpraca z Saudi Aramco to pierwszy krok.

Udało się zbudować mocne organizacyjne podstawy do tego, żeby móc zapewnić odpowiednią ilość paliw płynnych w Polsce.

Energetyka węglowa będzie jeszcze przez wiele dziesięcioleci najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Potrzebne są również nowe źródła energii, takie jak geotermia, energetyka wiatrowa ta na morzu, fotowoltaika.

Wicepremier, podczas wystąpienia na konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne Polski" w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu powiedział, że dzięki fuzji Orlenu, Lotosu, PGNiG, która jest finalizowana, udało się zbudować mocne organizacyjne podstawy do tego, żeby móc zapewnić odpowiednią ilość paliw płynnych w Polsce, ale również, aby te paliwa mogły być tańsze.

"Udało się osiągnąć taki efekt dzięki optymalizacji kosztów w tych firmach po połączeniu, ale również pozyskani zostali nowi dostawcy. Można było, przy większych wolumenach zakupów, kupować taniej" - pokreślił.

"Mamy wielki koncern multienergetyczny, który zapewnia nam energetyczne bezpieczeństwo, mamy partnerstwo również z największą firmą paliwową świata Saudi Aramco" - dodał.

"To też daje nam wielkie bezpieczeństwo, bo dzisiaj mamy dostęp do nieprzebranych zasobów ropy naftowej tam na bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej i nie musimy oglądać się na ropę rosyjską - podkreślił Sasin. To nowe partnerstwo umożliwia - zdaniem wicepremiera - realizację wielkich inwestycji w energetyce, bo potrzeba wielkich pieniędzy, żeby dokonać wielkiej transformacji energetycznej.

Sasin poinformował, że odbył ostatnio spotkanie z przedstawicielami rady konsultacyjnej przy królu Arabii Saudyjskiej, którzy byli w Polsce na zaproszenie Sejmu. "Rozmawialiśmy o tych dalszych inwestycjach saudyjskich w Polsce. Traktujemy Saudi Aramco jako ten pierwszy krok w Polsce i usłyszeliśmy, że jest chęć inwestowania w polską energetykę" - mówił.

Zauważył, że trzeba się przygotować do tego, żeby te pieniądze dobrze wydać. "Opracowaliśmy wspólnie z PGE koncepcje podziału energetyki na dwa odrębne nurty: tej energetyki węglowej, która jeszcze przez wiele dziesięcioleci będzie najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również ten drugi segment, który będzie już inwestował w nowe źródła energii, takie jak geotermia, energetyka wiatrowa ta na morzu, fotowoltaika" - powiedział Sasin.

ważnym elementem naszej przyszłej strategii energetycznej jest energetyka jądrowa, oparta nie tylko o klasyczne elektrownie jądrowe, ale również sięgamy po nowe technologie, które są dopiero przyszłością

Dodał, że to nie jest ta cześć energetyki, która zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne na przyszłość. "Musimy mieć pewne źródła, również te źródła jądrowe. Dlatego też tak ważnym elementem naszej przyszłej strategii energetycznej jest energetyka jądrowa, oparta nie tylko o klasyczne elektrownie jądrowe, ale również sięgamy po nowe technologie, które są dopiero przyszłością (...) to są tak zwane SMR, małe reaktory jądrowe" - zaznaczył Sasin.

