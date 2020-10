Artur Soboń: do końca roku strategia separacji aktywów węglowych

Do końca roku chcemy opracować strategię separacji aktywów węglowych, która byłaby autorstwa ministerstwa aktywów państwowych i oficjalnym dokumentem rządowym – poinformował w środę we Wrocławiu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń w środę wziął udział w VI Kongresie Energetycznym, który odbywa się w stolicy Dolnego Śląska. Wiceminister podczas swoje wystąpienia poinformował, że resort aktywów państwowych do końca roku chce opracować "strategię separacji aktywów węglowych".

"Taki dokument jest nam potrzebny, chcemy pokazać, w jaki sposób ona (separacja - przyp. red.) może być przeprowadzona; ale w gruncie rzeczy chodzi o jedno, o to by dać możliwość finansowanie inwestycji w taki miks energetyczny, który zapisaliśmy w projekcie polityki energetycznej państwa. Chodzi o to, aby nasze spółki mogły generować niezbędne inwestycje" - powiedział Soboń.



Dodał, że opracowanie dokumentu będzie poprzedzone konsultacjami, zarówno ze stroną społeczną, jak i samorządami.

Soboń powiedział, że w transformacji energetycznej państwu polskiemu zależy przede wszystkim na zachowaniu bezpieczeństwa.



"Aby nie doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej, po drugie musimy mieć konkurencyjne ceny, a konkurencyjna cena oparta na energetyce węglowej jest niezwykle trudna do utrzymania" - mówił.

Dodał, że państwo poprzez swoje spółki powinno być obecne na rynku energii.



"Chcemy wygenerować duże środki na inwestycje dla naszych spółek i jednocześnie tak zaplanować perspektywę ograniczania produkcji węgla i wykorzystania go w energetyce, aby była ona racjonalna z punku widzenia zdolność wygenerowania projektów, które zastąpią węgiel, a z drugiej strony społecznie akceptowana" - powiedział wiceminister.

Soboń podkreślił, że spółki skarbu państwa odegrają kluczową rolę w procesie transformacji energetyki.

Wiceminister był pytany podczas jednego z paneli dyskusyjnych o porozumienie podpisane z górnikami, którzy stworzyli komitet protestacyjny na Śląsku.



"To porozumienie dotyczy wszystkich grup górniczy, bo mówimy o dochodzeniu do likwidacji całego sektora węgla kamiennego. W pierwszym punkcie tego porozumienia jest zapisane, że będziemy pracować nad precyzyjną umową społeczną" - mówił.



Wyjaśnił, że chodzi o doprecyzowanie kluczowych elementów zawartego porozumienia. "Prace na tą +precyzyjną umową+ właśnie się rozpoczynają" - powiedział Soboń.