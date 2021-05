Artur Soboń: program transformacji energetyki wpisany do programu prac rządu

Program transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładający m.in. wydzielenie aktywów wytwórczych opartych na węglu do odrębnego podmiotu, został wpisany do programu prac rządu. Jego realizacja - po akceptacji Rady Ministrów - potrwa do końca 2022 r. - poinformował wiceszef MAP Artur Soboń.

Transformacja sektora elektroenergetycznego zakłada, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei.

Do NABE trafią też kopalnie węgla brunatnego, nie będzie tam natomiast kopalń węgla kamiennego.

Dzięki takiemu zabiegowi, spółki elektroenergetyczne będą mogły z jednej strony inwestować w źródła nisko- i zeroemisyjne.

Nowy energetyczny czempion

Najpierw wycena

Inwestycje w źródła nisko i zeroemisyjne