Atom i gaz zyskują poparcie. Rośnie opór przeciw rozszerzeniu handlu emisjami

- Te podziały idą w poprzek grup politycznych. Tak samo jest, jeśli chodzi np. o uznanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego - np. grupa socjalistyczna jest podzielona w tej sprawie, podobnie jak liberałowie. Pamiętajmy, że grupa liberałów w PE jest zdominowana przez Francuzów i ruch Francja w Marszu prezydenta Emmanuela Macrona, a oni opowiadają się za energetyką jądrową.Posłowie ulegają wpływom swoich wyborców i dopóki koszty transformacji energetycznej dotykały kraje produkujące energię z węgla, w tym Polskę, dopóty można było skutki społeczne i ekonomiczne pomijać.Kiedy jednak mamy do czynienia ze wzrostem kosztów w całej UE i dotyka to także regionów, skąd pochodzą posłowie, którzy do tej pory mało zwracali uwagę na kwestie akceptacji społecznej dla zachodzących zmian, to atmosfera zaczyna się wyraźnie zmieniać.Nie powiem, że sprawa energetyki jądrowej jest przesądzona, ale atmosfera jest bardziej sprzyjająca takiej decyzji niż rok temu.- Pakiet Fit for 55 to jest propozycja zgłoszona przez KE, zaczynamy nad tym pracować. Praca odbywa się już w tej zmienionej atmosferze. Już wcześniej było tak, że gdy pojawiały się sprawy najtrudniejsze i najbardziej kontrowersyjne, to zawsze próbowaliśmy budować sojusz ponad podziałami frakcyjnymi.Tak było np. w przypadku uznania gazu jako paliwa przejściowego i tak będzie zapewne w przypadku energetyki jądrowej. Dzisiaj na to są większe szanse niż w przeszłości. Widać sygnały, że w nowej, zmieniającej się sytuacji być może osamotnione będą Niemcy - z bardzo radykalną strategią odchodzenia od energetyki jądrowej.- Na pewno Niemcy będą starać się przeforsować swoje stanowisko, ale jest wyraźna, duża koalicja państw, które chcą uznania energetyki jądrowej jako koniecznej technologii dla transformacji energetycznej.Zaczynamy pracować nad pakietem Fit for 55, zapewne będą zderzać się ze sobą bardzo zróżnicowane interesy i - jak zwykle w polityce UE - będzie się zawierać różne kompromisy, aby osiągać coś za coś.- Jeszcze nie wiemy, jaki będzie wynik negocjacji nad pakietem Fit for 55. Widać duży opór przeciwko rozszerzeniu europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) na budownictwo i transport.Do tej pory niemal zawsze było tak, że kiedy pojawiały się propozycje klimatyczne, to PE występował ze znacznie ostrzejszymi propozycjami niż KE. Ostateczne stanowisko ustalano w negocjacjach.KE była czasami zaskakiwana radykalnymi postulatami PE, np. gdy Parlament chciał redukcji emisji CO2 do 2030 r. o 60 proc., a niektórzy posłowie postulowali jeszcze wyższe cele.Dzisiaj może się to zmienić, co oznacza, że program PE nie będzie już tak bardzo radykalny, ponieważ w samym PE zaczynają się zmieniać nastroje. W związku z tym na końcu tego procesu możemy mieć raczej osłabienie, a nie wzmocnienie stanowiska zaprezentowanego przez Komisję.Dzisiaj mając pakiet Fit for 55; trzeba mówić o konsekwencjach dla poszczególnych branż gospodarki, a tutaj gotowość do tego, aby się licytować, kto więcej się przyczyni do szybszego ratunku dla planety, wyraźnie osłabła.W związku z tym to, co otrzymamy na końcu tego procesu, może być łagodniejszym stanowiskiem, niż to, co proponuje KE, podczas gdy do tej pory było inaczej.