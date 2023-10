Atom to nie fast food. Na dostawy prądu jeszcze poczekamy

Przez wiele lat dynamikę polskiego programu jądrowego opisywał cytat z jednego ze słynnych polskich filmów: nuda, nic się nie dzieje. W ostatnich tygodniach widać przyśpieszenie, ale atom to nie fast food…

Pierwszy blok jądrowy, który powstanie na terenie gminy Choczewo, w województwie pomorskim, powinien być gotowy w 2033 r.

Jak mówi Daniel Radomski, ekspert ds. budownictwa i energetyki, oddanie go do użytku w tym terminie jest teoretycznie możliwe, ale najprawdopodobniej stanie się to rok lub dwa lata później.

Wielką niewiadomą jest nadal finansowanie projektów jądrowych. W grze są scenariusze stosowane w świecie – od finansowania ze środków publicznych, poprzez gwarancje państwa, po biznesowe modele konsorcjalne.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich 18 września 2023 r. wydał decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji – budowy obiektu energetyki jądrowej. Z tego postanowienia wynika, że pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie na terenie gminy Choczewo, w województwie pomorskim właśnie.

Trzy dni później Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji tego obiektu.

Z jednej strony to postanowienie nie jest żadnym zaskoczeniem. Już w grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która odpowiada za przygotowania do budowy, budowę i eksploatację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, powiadomiła, że Choczewo jest preferowaną lokalizacją. O budowie elektrowni jądrowej w tym miejscu mówi się już od wielu lat.

Niedługo później, bo już 27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Droga do jej budowy jest jednak jeszcze daleka.

Elektrownie jądrowe? Procedury i decyzje muszą sporo potrwać

Daniel Radomski, ekspert ds. budownictwa i energetyki, mówi nam, że projektowanie elektrowni może zająć dwa lata.

Tymczasem będzie trwał proces licencjonowania. Gdy projekt będzie gotowy, wówczas będzie można składać wniosek do wojewody o pozwolenie na budowę. Warunkiem jego wydania jest uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego od Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), która finalizuje proces licencjonowania.

- Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, można prognozować, że PEJ wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej złoży za 2-3 lata. Nie wiemy, jak długo wojewoda będzie go rozpatrywał. To będzie pierwsza tego rodzaju procedura w Polsce, więc może to trochę potrwać, przynajmniej pół roku - ocenia Daniel Radomski.

Pierwszy blok jądrowy w Choczewie powinien być gotowy w 2033 r. Jak mówi Daniel Radomski, oddanie pierwszego bloku jądrowego jest jeszcze teoretycznie możliwe w 2033 r., ale najprawdopodobniej stanie się to rok lub dwa lata później. Obiekt w Choczewie będzie wyposażony w trzy reaktory Westinghouse AP 1000.

Inny projekt zakłada budowę elektrowni jądrowej przez spółkę PGE PAK Energia Jądrowa. I tu ruszyły procedury administracyjne.

Spółka złożyła w sierpniu 2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Chce tu zbudować dwa bloki z koreańskimi reaktorami APR 1400, ale procedury potrwają dłużej niż w przypadku projektu PEJ.

- Prawo atomowe mówi, że badania lokalizacyjne (m.in. rozpoznanie sejsmiczne) powinny trwać minimum dwa lata, a w tym przypadku jeszcze się nawet nie rozpoczęły. Raport o oddziaływaniu na środowisko może zostać złożony za 2-3 lata. W bardzo optymistycznej wersji, za ok. 5 lat może zostać złożony wniosek o pozwolenie na budowę - wylicza Radomski.

Zgodnie z obecnymi deklaracjami pierwszy blok w tej elektrowni, która ma powstać w okolicach Konina, ma zostać oddany do eksploatacji w 2035 r.

Dwa reaktory w planowanej elektrowni mogłyby dostarczyć około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.

Francuzi: jesteśmy w ciągłym dialogu z polskim rządem i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe

Na marginesie problemów związanych z technologiami Westinghouse i KHNP: wciąż trwają rozmowy z francuskim koncernem Électricité de France (EDF), który złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na budowę 4-6 reaktorów EPR o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach.

- Jesteśmy w ciągłym dialogu z polskim rządem i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), z którymi rozmawiamy o wdrożeniu w Polsce technologii EPR. Widzimy postęp w tych rozmowach i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach ten postęp się utrzyma. Mamy świadomość różnic w podejściu do rozwoju energetyki jądrowej oraz potrzeb lokalnych. Wszystko to uwzględniamy w naszych propozycjach i działaniach - zapewnia Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój projektów budowy nowych mocy jądrowych.

Asem w rękawie Francuzów może okazać się fakt, że 35 polskich firm pracowało lub pracuje przy budowie reaktorów EPR w Europie i na świecie.

Trwają przygotowania do budowy u nas małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR), z tym że słowo „mały” jest tu mylące

Równolegle z tymi trzema projektami trwają przygotowania do budowy małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Warto przy tym pamiętać, że słowo „mały” jest tu mylące. SMR są jednostkami wyraźnie mniejszymi niż duże reaktory, ale są np. większe niż węglowe bloki 200 MW, które wciąż odgrywają dużą rolę w polskiej energetyce.

Modułowe reaktory w Polsce chce budować m.in. Orlen Synthos Green Energy. Mają to być jednostki BWRX-300. Spółka zapewnia, że etap samej budowy szacowany jest na 24-36 miesięcy. To krócej niż w przypadku dużych reaktorów.

„Skala prac budowlanych zbliżona będzie do budowy średniej wielkości centrum handlowego. Ponadto liczne elementy konstrukcji będą wytwarzane w fabrykach i przywożone na miejsce budowy, co przyspiesza i usprawnia cały proces” - zapewnia Orlen Synthos Green Energy.

Jeśli chodzi o porównanie kosztów w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej, możemy usłyszeć wszystkie trzy wersje: małe reaktory będą tańsze, droższe lub porównywalne kosztowo w relacji do dużych jednostek.

- Możemy mieć tańszą energię z SMR niż z dużej elektrowni jądrowej, ale musi być spełnionych wiele warunków. Jeśli będziemy mieli jeden wspólny produkt dla wielu rynków oraz duży popyt ze strony klientów i łańcuch dostaw, który będzie mógł zabezpieczyć produkcję modułowych elementów, to wtedy będziemy w stanie osiągnąć odpowiedni poziom efektywności - mówi Vakis Ramany z EDF.

Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding, ocenia, że koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej w reaktorze SMR i dużym reaktorze jądrowym będzie porównywalny, ale czas realizacji inwestycji w przypadku reaktora SMR powinien być krótszy. Pierwszy reaktor BWRX-300 ma już działać w 2029 r.

Miliardy na elektrownie jądrowe. "Jest szereg prac budowlanych, gdzie polskie firmy będą w stanie złożyć najbardziej konkurencyjne oferty"

Budowa elektrowni jądrowej to będzie ogromne przedsięwzięcie pod względem nie tylko budowlanym, ale i finansowym. Budowa elektrowni z reaktorami APR 1400 czy Westinghouse może kosztować nawet 100 mld zł. Przy takich kwotach pytanie o polski udział w atomowym torcie nabiera szczególnego znaczenia.

W Programie Polskiej Energetyki Jądrowej z 2020 r. założono, że przy budowie pierwszego bloku jądrowego w Polsce prace rzędu 40 proc. wartości wykonają polskie firmy. Ten wskaźnik przeniesiono też do Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która powstała kilka miesięcy później. Polski rząd jednak nie będzie mógł nałożyć regulacji zmuszających dostawców technologii do zatrudnienia polskich firm.

- Prawo unijne nie pozwala zapisać wprost takiego obowiązku, natomiast możemy z całą pewnością założyć, że jest szereg prac budowlanych, gdzie polskie firmy będą w stanie złożyć najbardziej konkurencyjne oferty - mówił Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Poziom ok. 50 proc. jest jego zdaniem realny do uzyskania.

- Zarówno w morskiej energetyce wiatrowej, jak i w jądrowej nie wolno nam wprost faworyzować polskich dostawców - mówi Michał Piekarski, partner kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie.

Jego zdaniem powinniśmy pamiętać o tym, że przepisy unijne dopuszczają stosowanie rozwiązań „miękkich” – ułatwień zwiększających udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach. Tu beneficjentami mogą być właśnie nasze lokalne firmy.

Wielką niewiadomą jest nadal finansowanie projektów jądrowych. W grze są scenariusze stosowane w świecie – od finansowania ze środków publicznych, poprzez gwarancje państwa, po biznesowe modele konsorcjalne.

Polski atom w pigułce: kto z kim, co, gdzie i kiedy

Na koniec podsumujmy pokrótce, kto pozostaje w grze w układance pt. "Polskie elektrownie atomowe".

Dla Westinghouse partnerem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) - w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. W planach – trzy bloki jądrowe z reaktorami AP 1000 o mocy 1110 MW każdy. Lokalizacja: Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo (woj. pomorskie). Budowa ma się rozpocząć w 2026 r., a pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 r.

Dla Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) partnerami pozostają państwowa Polska Grupa Energetyczna oraz grupa ZE PAK, kontrolowana przez Zygmunta Solorza. W zamierzeniach – dwa bloki jądrowe z reaktorami APR 1400 o mocy 1455 MW każdy. Na lokalizacje wybrano okolice Konina (woj. wielkopolskie). Pierwszy blok ma ruszyć w 2035 r.

I dalej: francuski koncern (Électricité de France - EDF) złożył polskiemu rządowi w październiku 2021 r. wstępną, niewiążącą ofertę na budowę 4-6 reaktorów EPR o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach. Moc jednego reaktora to 1650 MW netto. Negocjacje trwają...

Założycielami spółki Orlen Synthos Green Energy są Orlen oraz Synthos Green Energy, spółka z grupy kontrolowanej przez Michała Sołowowa. Udziałowcy chcą się zająć implementacją w Polsce modułowych reaktorów BWRX-300 o mocy 300 MW, zaprojektowanych przez Hitachi. Zbadane zostaną możliwości budowy reaktorów w kilkunastu lokalizacjach w całym kraju. Pierwsze jednostki mają zacząć produkować energię w 2029 r.

KGHM Polska Miedź planuje budowę elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. Reaktor? Konstrukcji amerykańskiej grupy NuScale.

Respect Energy Holding, polska, prywatna grupa podpisała w styczniu 2023 r. umowę o współpracy z grupą EDF przy rozwoju projektów SMR Nuward w naszym kraju. Francuzi pozostają na etapie projektowania modułowego reaktora jądrowego SMR Nuward. Prace mają się skończyć na przełomie lat 2025/26, a budowa - rozpocząć się w 2030 r. Moc jednostki to 340 MW.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.