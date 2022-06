Atomowa szansa polskiego przemysłu

- Polska planuje budowę 6 dużych bloków jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW. Oprócz tego są plany budowy małych reaktorów. To powoduje, że w naszym kraju jest szansa na powstanie dużego sektora przemysłu pracującego na rzecz energetyki jądrowej - mówi Andrzej Sidło, główny specjalista Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

79 polskich przedsiębiorstw w ostatnich 10 latach zrealizowało przynajmniej jeden projekt dla zagranicznych elektrowni jądrowych, zakładów produkcji paliwa jądrowego i reaktorów naukowo-badawczych.

W przypadku pierwszego reaktora jądrowego w Polsce minimum 40 proc. wartości projektu powinien wykonać polski przemysł. Przy kolejnych reaktorach te liczby powinny być większe.

Projekty w energetyce jądrowej mają wyższą rentowność niż w konwencjonalnej i w innych branżach; są także bardziej zaawansowane technologicznie i organizacyjnie.

Obecnie jest 79 polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich 10 latach wcielały w życie przynajmniej jeden projekt dla zagranicznych elektrowni jądrowych, zakładów produkcji paliwa jądrowego i reaktorów naukowo-badawczych.

Niektóre firmy realizowały tylko jeden lub kilka kontraktów, ale są także firmy, które miały wiele zleceń, co owocowało nawet 20-30 referencjami jądrowymi.

Na trzech kontynentach

Polskie firmy pracowały w 25 krajach na trzech kontynentach, realizowały zadania w 44 elektrowniach jądrowych, 2 ośrodkach naukowo-badawczych i 2 zakładach produkcji paliwa jądrowego.

Nasze przedsiębiorstwa były obecne na budowie nowych elektrowni jądrowych oraz w trakcie ich remontów i modernizacji, pozwalających na wydłużenie czasu pracy. Rodzime firmy angażowały się również przy rozbiórce takich elektrowni.

Polskie firmy pojawiły się w większości elektrowni jądrowych w UE i w innych obiektach jądrowych, a także w sektorze jądrowym w Ukrainie, Białorusi, Turcji, Rosji, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

W łańcuchu dostaw

Polskie przedsiębiorstwa włączono w łańcuchy dostaw głównych firm sektora jądrowego, jak GE, EDF, Rosatom, Hitachi, Siemens, ABB, Schneider Electric, Buygue, Vinci etc. - na różnych poziomach kooperacji.

Kolejnych 25 firm z Polski pozostaje na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji projektów jądrowych, np. zyskana jest certyfikacja dopuszczająca do realizacji projektów jądrowych.

A przeszło 220 polskich przedsiębiorstw i polskich oddziałów międzynarodowych koncernów posiada wystarczające kompetencje do możliwie szybkiego wejścia w światowe łańcuchy dostaw sektora jądrowego.

Szansa na sukces

Jakie są wnioski z tej prezentacji kompetencji i możliwości? Polska ma duże plany rozwoju energetyki jądrowej. Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę 6 reaktorów jądrowych o łącznej mocy ok. 6-9 tys. MW. Do tego kilka grup, zarówno spółek Skarbu Państwa, jak i podmiotów prywatnych, planuje budowę małych reaktorów jądrowych (SMR).

Jest to zatem olbrzymie pole do zagospodarowania przez polski przemysł. Nie należy przy tym zapominać o możliwościach kontraktów zagranicznych w sektorze energetyki jądrowej, które są i nadal będą w zasięgu naszych firm.

- To wszystko powoduje, że teraz jest możliwość i sens podejmowania działań na rzecz krajowego przemysłu, aby przygotować go do możliwie dużego zaangażowania w polskim projekcie jądrowym - mówi Andrzej Sidło, główny specjalista Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak tłumaczy, główne metody pomocy stanowi wsparcie krajowych podmiotów w procesie zdobywania kosztownej certyfikacji jądrowej, szkolenia i działania informacyjne oraz wsparcie na rynkach międzynarodowych. W planach - także wsparcie procesu klastrowania i zrzeszania przedsiębiorstw oraz transfer technologii jądrowych do polskiego przemysłu.

Liczne korzyści

Andrzej Sidło podkreśla, że spodziewane korzyści z dużego zaangażowania krajowego przemysłu w projekty jądrowe są liczne.

- To rozbudowany portfel zamówień i dodatkowe zlecenia dla krajowych przedsiębiorstw. To będą zlecenia trudne, ale o wyższej rentowności niż w energetyce konwencjonalnej i w innych branżach - zapewnia Andrzej Sidło.

Zwraca uwagę, że projekty w energetyce jądrowej są bardziej zaawansowane technologicznie i organizacyjnie w porównaniu z energetyką konwencjonalną, petrochemią czy morską energetyką wiatrową.

Do tego dochodzi długi horyzont czasowy realizowanych projektów, czyli ok. 3-5 lat i więcej, co pozwoli danej firmie optymalnie alokować zasoby własne: kadrowe, sprzętowe i finansowe.

- Uczestnictwo w projektach energetyki jądrowej wymusi podniesienie ogólnego poziomu jakości w kierunku realizacji prac w jeszcze trudniejszych sektorach, jak przemysł lotniczy i kosmiczny - zapewnia Andrzej Sidło.

I zwraca tu uwagę na przykład firmy Limatherm Sensor z Limanowej. Spółka ta próbowała wejść do sektora energetyki jądrowej, a z czasem zaczęła realizować zlecenia w sektorze kosmicznym, jej urządzenia są montowane na niektórych satelitach. Z punktu wymagań np. klasy czystości sektor kosmiczny jest znacznie bardziej wymagający niż energetyka jądrowa.

Z rozwoju przemysłu jądrowego płyną również ogólne korzyści makroekonomiczne, jak wpływy podatkowe.

Jaki procent udziału polskich firm?

W PPEJ zapisano, że w przypadku pierwszego reaktora jądrowego w Polsce min. 40 proc. wartości projektu powinien wykonać polski przemysł - z tendencją wzrostową przy kolejnych.

- Wszystkie trzy koncerny, które ubiegają się o budowę elektrowni jądrowych w Polsce, deklarują wyższy poziom udziału polskiego (ok. 50 proc.). W ramach rozwoju programu jądrowego będziemy chcieli, aby w przyszłości dostawca technologii jądrowej oraz generalny wykonawca dokonali oceny możliwości oraz określili ścieżkę podnoszenia kompetencji polskich przedsiębiorstw - zaznacza Andrzej Sidło.

W uzgodnieniu z rządem dostawcy technologii określą również konkretną listę produktów i usług, których wykonanie może być zlecone przedsiębiorstwom krajowym. Określi się również narzędzia oraz ścieżkę podnoszenia kompetencji polskich przedsiębiorstw - celem zwiększania udziału w realizacji projektu w przypadku sukcesywnej budowy więcej niż jednego reaktora w tej samej technologii.

Takie analizy staną się integralną częścią umowy z wybranym podmiotem. Rolą Ministerstwa Klimatu i Środowiska będzie zaś dbałość o to, aby udział polskiego przemysłu był jak największy - przy zachowaniu priorytetu, jakim jest sprawne przeprowadzenie inwestycji.

- Polski przemysł ma wystarczające kompetencje do realizacji większości prac w dziedzinie dostaw i usług w obszarze wyspy konwencjonalnej oraz wyspy turbinowej i generatora. To m.in. prace ziemne, budowlane, montaż rurociągów, HVAC (branża inżynierii zajmująca się ogrzewaniem - heating, wentylacją - ventilation, klimatyzacją - air conditioning - przyp. red.) oraz zadania elektryczne. Określone komponenty tzw. wyspy jądrowej pozostają w zasięgu polskiego przemysłu, jednakże zaangażowanie w ten obszar wymaga dodatkowych przygotowań oraz inwestycji - ocenia Andrzej Sidło.

