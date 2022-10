Atomowe karty zostały rozdane. Asy dla Amerykanów i Koreańczyków

Jeszcze w październiku ma zostać podpisany list intencyjny z koreańskim KHNP w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Na początku listopada porozumienie ma być zawarte z amerykańskim Westinghouse. Zdaniem ekspertów wybór dwóch technologii jądrowych to dobre posunięcie.

Wiele wskazuje, że partnerem strategicznym dla rządowej elektrowni jądrowej będzie Westinghouse - stwierdził w środę wicepremier Jacek Sasin. Dodał jednak, że rząd szuka możliwości, aby współpracować też z partnerami z Korei Południowej.

Dziś już wiemy więcej. O budowę elektrowni jądrowych w Polsce ubiega się trzech dostawców. Są to francuski EDF, koreański KHNP i amerykański Westinghouse (kolejność alfabetyczna).

Równoległa współpraca przy dwóch projektach z różnymi dostawcami pozwoliłaby zbudować drugą elektrownię jądrową nieco szybciej. PGE i ZE PAK, które chcą budować elektrownię jądrową z KHNP, planują odejście od produkcji energii z węgla brunatnego. List intencyjny ma zostać podpisany 31 października.



Wiadomo, że oferta Westinghouse jest najlepiej postrzegana przez polski rząd. Amerykanie mogą być niemal pewni, że Polska wybierze technologię AP 1000.

Wicepremier Jacek Sasin i minister klimatu Anna Moskwa 22 i 23 października rozmawiali w Stanach jednoczonych o budowie elektrowni jądrowych.

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że umowa z Westinghouse miałaby zostać zawarta na początku listopada 2022 r.

- Jesteśmy już bardzo blisko tego, aby tego partnera już wskazać decyzją rządu - powiedział Jacek Sasin po październikowym spotkaniu z sekretarz energii USA Jennifer M. Granholm.

W ostatnich dniach pojawiła się jednak koncepcja, że drugą elektrownię jądrową z koreańskimi reaktorami APR 1400 mają wybudować grupy PGE i ZE PAK. Bloki te miałyby powstać w Pątnowie, na terenach należących do ZE PAK.

Współpraca PGE i ZE PAK z KHNP miałaby zostać ogłoszona już 31 października 2022 r.,

Zdaniem ekspertów wybór dwóch technologii jądrowych przez Polskę to dobre rozwiązanie.

- Wybór przez Polskę dwóch technologii jądrowych ma dobre i złe strony. Z jednej strony byłoby to rozwiązanie nieco droższe, zarówno w przypadku budowy jak i eksploatacji. Jednocześnie, wybór dwóch technologii jądrowych miałby swoje zalety. Byłoby to rozwiązanie lepsze z punktu widzenia niezawodności, a przez to bezpieczeństwa energetycznego. Zmniejszałoby to ryzyko wystąpienia sytuacji, kiedy w wyniku jakiejś usterki konieczne jest tymczasowe odstawienie wielu bloków energetycznych naraz - mówi WNP.PL dr inż. Paweł Gajda z AGH.

Jak wskazuje, wybór dwóch dostawców pozwoliłby utrzymać dobre relacje polityczne z dwoma krajami, należy bowiem pamiętać, że decyzja o wyborze dostawcy technologii jądrowej to decyzja w dużej mierze geopolityczna.

- Budowa w oparciu o dwóch dostawców pozwoliłaby też zbudować drugą elektrownię jądrową nieco szybciej. To stwarzałoby szanse, żeby projekt drugiej elektrowni zacząć nieco wcześniej, niż jest to planowane w PPEJ. Tam jest mowa, że uruchomienie pierwszego bloku drugiej elektrowni jest przewidziane na 2039 r. Gdyby wybrano dwóch wykonawców, to byłaby szansa, że w przypadku drugiej elektrowni, zaraz po wskazaniu dostawcy, szybciej rozpoczną się badania środowiskowe i lokalizacyjne - dodaje Paweł Gajda.

Także inni eksperci dobrze oceniają tę koncepcję.

- Budowa elektrowni jądrowych w Polsce w oparciu o dwie technologie to bardzo dobry pomysł! Dwóch dostawców zwiększa nasze bezpieczeństwo i zabezpiecza nas przed takimi problemami, jakie obserwujemy teraz np. we Francji, gdzie identyczny zapasowy podzespół wdrożono w kilkunastu reaktorach. Teraz się jednak okazuje, że wymieniony element wymaga poprawek i w środku kryzysu energetycznego Francuzi muszą przeprowadzać równoległe remonty. Jeżeli będziemy mieli dwie technologie, to zabezpieczamy się przed takimi sytuacjami - komentuje dla WNP.PL Adam Błażowski z Fundacji FOTA4Climate.

Przypomnijmy, że w tym roku wykrycie śladów korozji w orurowaniu reaktorów jądrowych wyłączyło z produkcji 12 bloków we Francji, a koncern EDF zdecydował o dodatkowym skontrolowaniu wszystkich reaktorów. Równolegle szereg reaktorów przechodził planowane, cykliczne kontrole. Spowodowało to, że w ciągu jednego roku kraj ten z eksportera energii stał się jej importerem, a ceny energii nad Sekwaną biły rekordy.

Elektrownie jądrowe zamiast węgla brunatnego. Nowe moce są potrzebne

Przypomnijmy, że do końca 2022 r. PGE ma przekazać swoje elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). W zamian spółka planuje duże inwestycje w energetykę odnawialną, głównie w morskie farmy wiatrowe. Elektrownie jądrowe i źródła odnawialne byłyby miksem technologii zeroemisyjnych w grupie PGE i wzajemnie by się uzupełniały.

Inwestycja w energię jądrową może być długoterminowo opłacalna dla wszystkich partnerów, czyli także dla PGE i ZE PAK, biorąc pod uwagę zwłaszcza rosnące koszty wytwarzania ze źródeł konwencjonalnych. Pamiętajmy, że PGE zakończy produkcję energii z węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów w 2036 r., a ZE PAK planuje przestać wykorzystywać węgiel brunatny do produkcji energii do roku 2030 r.

O Pątnowie jest otwarcie mowa w Polskim Programie Energetyki Jądrowej (PPEJ) jako potencjalnej lokalizacji dla kolejnych - po Kopalinie - bloków jądrowych. Wśród zalet Pątnowa w PPEJ wymienia się "rozwiniętą sieć przesyłową, transportową i inną infrastrukturę, położenie w centrum Polski oraz fakt, że budowa elektrowni jądrowych na tych terenach po wygaszeniu eksploatowanych elektrowni pozwoli na utrzymanie miejsc pracy".

Wybór kilku dostawców technologii jądrowych nie jest niczym dziwnym w świecie. Elektrownie jądrowe oparte na różnych technologiach już posiada Finlandia, będą miały Czechy i być może Wielka Brytania. Także Chiny mają elektrownie jądrowe wybudowane przez różnych dostawców.