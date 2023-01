Atomowe plany Polski można przyspieszyć

Rok 2023 będzie kluczowy dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Trwają prace nad specustawą, która zakłada przyspieszenie. Dla WNP.PL komentują przedstawiciele Westinghouse, KHNP i EDF.

Mirosław Kowalik z Westinghouse Electric Poland informuje, że do połowy 2023 r. mają zostać podpisane kolejne umowy dotyczące przygotowania projektu elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. - Warto zastanowić się, jak optymalnie uregulować kwestie przepisów w zakresie tzw. prac wstępnych na placu budowy. To mogłoby skrócić zakładany harmonogram realizacji projektu - podsumowuje.

In-Sik Park z Korea Hydro & Nuclear Power przypomina, że trwają prace nad planem wdrożenia koreańskiej technologii reaktorów APR1400 w Polsce. Celem KHNP jest ich zamknięcie do końca 2022 r.

Thierry Deschaux z EDF zaznacza, że jak najprędzej powinien nastąpić wybór dostawcy technologii dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, aby szybko mogła zacząć się jej budowa.

- Już w roku 2022 nastąpiło zintensyfikowanie i przyspieszenie prac związanych z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej, o czym świadczy wiele faktów i decyzji kierunkowych - mówi WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Electric Poland.

Kilka ważnych decyzji dotyczących pierwszej elektrowni jądrowej już w 2022 r.: jest lokalizacja, jest technologia. Trwają konsultacje

I przypomina m.in. decyzję dotyczącą wyboru preferowanej lokalizacji, złożenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, rozpoczęcie konsultacji transgranicznych czy podjęcie przez Radę Ministrów uchwały zatwierdzającej raport koncepcyjno-wykonawczy (CER - Concept Execution Report), który został wykonany i przedłożony przez stronę amerykańską, w ramach podpisanej blisko 2 lata temu umowy międzyrządowej między USA a Polską.

- Z naszej perspektywy najważniejsza decyzja związana była z wyborem technologii Westinghouse AP1000 do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To duży krok w kierunku czystej i niezawodnej energii. Reaktory jądrowe, pracujące w podstawie systemu, mogą zastąpić wycofywane obecnie z eksploatacji bloki węglowe, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W grudniu 2022 r. podpisaliśmy również umowę o współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, która określa zarówno zasady współpracy przy przygotowaniu procesu budowy, jak i kolejne kroki biznesowe, które będą realizowane w 2023 r. Do połowy 2023 r. powinny zostać podpisane kolejne umowy dotyczące przygotowania projektu elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu - wylicza Mirosław Kowalik.

W sierpniu 2022 r. obchodzono m.in. pierwszą rocznicę uruchomienia globalnego centrum usług wspólnych w Krakowie, w którym Westinghouse zatrudnia ponad 165 specjalistów.

Westinghouse chce współpracować z polskim biznesem, stawia na kadry i kompetencje

Westinghouse stawia także na szkolenie kadr. Latem 2022 r. 15 studentów i studentek kierunków technicznych z Polski odbyło staż w USA, a 10 z nich otrzymało od Westinghouse oferty pracy w tworzonym centrum inżynieryjnym w Krakowie. Planowana jest druga edycja programu stażowego na 2023 rok.

- Wzorem ubiegłego roku zamierzamy także kontynuować naszą aktywność w zakresie budowania potencjału polskiego przemysłu i udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - podkreśla Mirosław Kowalik.

Westinghouse nawiązał kontakt z ponad 375 polskimi firmami, podpisano 32 umowy o współpracy, a ponad 66 firm przeszło pomyślnie wstępne kwalifikacje.

- Nasi inżynierowie i specjaliści, jako wykładowcy, uczestniczyli przez ostatnie tygodnie w cyklu szkoleń dla polskich przedsiębiorstw w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: „Polski przemysł dla energetyki jądrowej - szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej” - informuje Mirosław Kowalik.

Kolejny ważny rok dla polskiego programu energetyki jądrowej. Druga elektrownia z tą samą technologią?

- Rok 2022 był dla nas niezwykle ważny, ale 2023 rok będzie nie mniej istotny. Zgodnie z zapowiedzią polskiego rządu w 2023 roku ma zapaść decyzja w sprawie wyboru technologii dla drugiej elektrowni jądrowej, której lokalizacja nie została jeszcze wskazana. Liczymy, że również i tym razem wybór padnie na technologię Westinghouse AP1000 - zaznacza Mirosław Kowalik.

Przypomina, że model biznesowy przedstawiony w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada wybranie jednej wspólnej technologii reaktorowej dla wszystkich obiektów jądrowych, jakie planuje wybudować spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

W ocenie Mirosława Kowalika główną zaletą takiego podejścia jest możliwość osiągnięcia efektu skali i licznych synergii, co z kolei pozwoli obniżyć koszty budowy elektrowni. Pozostałe korzyści to efektywniejsze wykorzystanie doświadczeń pomiędzy budową poszczególnych bloków, niższe ceny urządzeń, wyposażenia i części zamiennych, niższe koszty szkolenia załóg do obsługi bloków i pracowników firm remontowych, wzrastający udział polskich przedsiębiorstw wraz z budową kolejnych bloków czy większy zakres transferu wiedzy do polskiej gospodarki.

Ponadto wraz z rosnącą specjalizacją firm oraz dzięki skupieniu kompetencji instytucji dozoru jądrowego i technicznego na jednej technologii możliwa będzie szybsza budowa kolejnych bloków jądrowych.

Czas ma ogromne znaczenie, konieczne jest przyśpieszenie, ale inwestor chce mieć pewność

- Warto przy tym zauważyć, że w kontekście pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i rosnących cen energii elektrycznej czas ma ogromne znaczenie - wskazuje Mirosław Kowalik.

Zwraca uwagę, że procedowana obecnie tzw. specustawa jądrowa zakłada przyspieszenie inwestycji w energię atomową w Polsce. Chodzi między innymi o możliwość równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych.

Poza tym projekt ustawy zakłada przesunięcie terminu wydania decyzji zasadniczej na początek procesu inwestycyjnego. To zabezpiecza interesy inwestora, ponieważ dopiero po uzyskaniu decyzji na poziomie ministerstwa inwestor może ubiegać się o pozwolenie na prace przygotowawcze, które wiążą się chociażby z dużymi wydatkami na badania lokalizacyjne i środowiskowe oraz wieloletnią koncentracją zasobów.

- Ponadto warto zastanowić się, jak optymalnie uregulować kwestie przepisów w zakresie tzw. prac wstępnych na placu budowy. Chodzi m.in. o możliwość rozszerzenia dopuszczalnego zakresu robót budowlanych, związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, tak aby można było zrealizować prace niezbędne do wylania fundamentów pod przyszłe urządzenia. To mogłoby skrócić zakładany harmonogram realizacji projektu - podsumowuje Mirosław Kowalik.

KHNP: To będzie przełomowy dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

- Jestem przekonany, że rok 2023 będzie przełomowy dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W związku z trwającą wojną na Ukrainie wiele krajów europejskich, w tym Polska, mierzy się z konsekwencjami tego konfliktu – w tym z gwałtownie rosnącymi cenami energii - mówi WNP.PL In-Sik Park, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), odpowiedzialny za dział projektów zagranicznych.

Według niego konflikt na Ukrainie sprawił, że świat ponownie odczuł, że energetyka i bezpieczeństwo są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

- Polski rząd, dążąc do realizacji programu jądrowego zgodnie z harmonogramem, wielokrotnie podkreślał wagę i znaczenie stabilnych i zdywersyfikowanych dostaw energii - ocenia In-Sik Park.

Przypomina, że kraje europejskie, które w znacznym stopniu są uzależnione od dostaw energii z Rosji, skłaniają się ku energii jądrowej, która może zapewnić im bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

Jednocześnie energetyka jądrowa zyskała na znaczeniu, ponieważ ten rodzaj energii został włączony do unijnej taksonomii. W szczególności Polska, która swój obecny miks energetyczny w dużym stopniu opiera na węglu, stoi przed trudnym wyzwaniem osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Wielkoskalowy, skomplikowany projekt o znaczeniu narodowym. Koreańczycy powołują się na 50 lat doświadczeń

- Jak zapowiadaliśmy podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego 31 października 2022 roku, KHNP wraz z ZE PAK pracuje nad planem wdrożenia koreańskiej technologii reaktorów APR1400. Naszym celem jest ukończenie tego etapu do końca roku 2022 - dodaje In-Sik Park.

Podkreśla, że rząd koreański i KHNP zdecydowanie popierają plan polskiego rządu będący odpowiedzią na kryzys klimatyczny, a także gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne poprzez rozwój energetyki jądrowej.

Przypomina, że budowa nowej elektrowni jądrowej to złożony, wielkoskalowy projekt o znaczeniu narodowym, który wymaga specjalistycznego podejścia. Aby Polska osiągnęła sukces, konieczne jest zapewnienie szeregu elementów, takich jak budowa odpowiedniej infrastruktury, w tym sieci przesyłowej i transportu ciężkiego sprzętu, lokalny łańcuch dostaw, wykształcone kadry, ramy prawne dotyczące udzielania licencji oraz finansowanie.

- Uważam, że polski rząd, polskie firmy oraz władze samorządowe z terenu planowanej elektrowni są na dobrej drodze do realizacji tego projektu. Jednak kluczowy jest wybór kompetentnego dostawcy technologii, który w oparciu o bogate doświadczenie jest w stanie zrealizować budowę w terminie. KHNP przez ostatnie 50 lat rozwija kompetencje w realizacji projektów jądrowych, które spełnią potrzeby Polski w tym zakresie. KHNP chętnie podzieli się swoim doświadczeniem, zgromadzonym podczas realizacji różnorodnych projektów i dostarczy Polsce optymalne rozwiązanie - zapewnia In-Sik Park.

EDF z europejską technologią: możliwe przyśpieszenie, zmiany regulacyjne idą w dobrym kierunku

Ewentualne przyspieszenie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce wiedzie przez przyspieszenie i rozszerzenie realizacji programu polskiej energetyki jądrowej poprzez szybszą budowę elektrowni jądrowej w drugiej lokalizacji. EDF gotów jest wspierać polskie władze w tym przedsięwzięciu - mówi WNP.PL Thierry Deschaux, przedstawiciel grupy EDF na Polskę.

Jak podkreśla, EDF podtrzymuje swoją ofertę dla polskiego programu jądrowego dotyczącą reaktorów EPR opartych w 100 proc. na europejskiej technologii. Ofertę zintegrowaną, spełniającą wszystkie wymagania strony polskiej opisane w tym dokumencie. EDF gotowe jest wesprzeć polskie władze tak, by przyspieszyć i rozszerzyć realizację PPEJ.

- Równolegle EDF, wraz z grupą firm, pracuje nad rozwojem europejskiego reaktora SMR NUWARD, o mocy 340 MWe, dla którego także widzimy szereg zastosowań, jako komplementarne rozwiązanie w stosunku do wielkoskalowych elektrowni jądrowych - informuje Thierry Deschaux.

Zauważa, że przygotowywane są zmiany regulacyjne mające przyśpieszyć rozwój sektora jądrowego w Polsce.

- Właściwe zmiany prawa zostały już przedsięwzięte przez polskie władze. W Sejmie procedowana jest nowelizacja prawa atomowego, która ma uprościć i przyspieszyć procedury administracyjne związane z budową elektrowni jądrowych. To niewątpliwie krok w dobrym kierunku - podsumowuje Thierry Deschaux.