Atomowe spory w rządzie Niemiec. Berlinowi chodzi o gaz

Niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck wykluczył w wypowiedzi z 21 sierpnia przedłużenie żywotności trzech elektrowni jądrowych w celu ograniczenia zużycia gazu. Jak stwierdził, zaoszczędziłoby to najwyżej 2 proc. jego obecnego zużycia.

- Oszczędności te nie byłyby wystarczające, aby warto było wznowić debatę o odejściu od energetyki jądrowej, biorąc pod uwagę przyjęty konsensus w tej sprawie - powiedział Robert Habeck podczas dyskusji z obywatelami trakcie dnia otwartych drzwi niemieckiego rządu.

- To zła decyzja, biorąc pod uwagę to, ile byśmy zaoszczędzili - dodał minister gospodarki i ochrony klimatu oraz członek Partii Zielonych, która ma swoje korzenie w ruchu antynuklearnym lat 70. i 80.

W rządzie Niemiec słychać rozdźwięk na temat atomu

Była kanclerz Angela Merkel, po katastrofie nuklearnej w Fukushimie w 2011 roku, zainicjowała ustawę o wstrzymaniu wykorzystywania energii jądrowej do końca 2022 roku. Opowiedziała się za nią większość głosujących. Ale nastawienie w Niemczech zmienia się wraz z rosnącymi obawami związanymi z ryzykiem kryzysu energetycznego tej zimy, w obliczu ograniczeń w dostawach gazu z Rosji.

Odmiennego zdania niż niemiecki minister gospodarki jest minister finansów Christian Lindner z probiznesowej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Potwierdził on swoje stanowisko, że lepiej byłoby wydłużyć żywotność elektrowni jądrowych na ograniczony czas, niż przywrócić do działania elektrownie węglowe, włączając je do sieci energetycznej.

- Nie powinniśmy być zbyt wybredni, ale zastrzegamy sobie wszelkie możliwości - powiedział cytowany przez euobserver.com Christian Lindner, dodając, że w obecnych okolicznościach byłby otwarty na przedłużenie funkcjonowania reaktorów jądrowych na kilka lat.

Niemcy wspierają energetycznie Francję

Habeck oskarżył Bawarię, która jest uzależniona od elektrowni gazowych i ma niewiele elektrowni węglowych, że być może przyczyniła się do problemów, nie rozwijając produkcji energii wiatrowej i nie inwestując w sieci. W południowym landzie Niemiec od lat rządzi konserwatywne CSU.

Innym problemem jest zaopatrywanie przez Niemcy w energię elektryczną Francji, gdzie zmalała ostatnio produkcja energii jądrowej. Obecnie nie działa tam 29 z 56 reaktorów z powodu prac konserwacyjnych oraz suszy i niskiego poziomu rzek, m.in. Loary.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ocenił, że sytuacja związana z zapewnieniem stabilności energetycznej i zaopatrzeniem w energię elektryczną w zimie powinna wyjaśnić się pod koniec miesiąca lub na początku przyszłego i dopiero wtedy może zostać podjęta decyzja w sprawie energetyki jądrowej.

