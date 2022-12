Atomowego cudu w Polsce nie będzie. Będą za to duże wydatki

- Małe reaktory jądrowe nie powstaną szybko w Polsce, a w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej nie będą dużo tańsze niż duże reaktory - mówi WNP.PL Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej.

Adam Rajewski ocenia, że w przypadku SMR koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej nie będzie tańszy niż w przypadku dużych jednostek jądrowych.

Kilka polskich grup planuje budowę SMR. Adam Rajewski ocenia, że to przejaw desperacji i firmy widzą, że trzeba mieć własne źródło energii, które w sposób stabilny i przewidywalny zabezpieczy swoje potrzeby.

Jeszcze niedawno padały zapowiedzi, że pierwsze małe reaktory jądrowe w Polsce mogłyby zacząć pracę już w roku 2030 lub nawet wcześniej... To nierealny termin.

- Są małe reaktory jądrowe (SMR), które - poza etykietką "małe" - niewiele odróżnia od dużych bloków w elektrowniach; tak jest np. w przypadku reaktora BWRX-300 oraz nowej propozycji Rolls Royce o mocy 480 MW. To technologie nieodbiegające od dużych jednostek. Projekt Rolls Royce jest zwykłym reaktorem wodnym ciśnieniowym, tylko niedużym - z czterema wytwornicami pary. Prawie niczym on nie różni się od dużych reaktorów. Różnica jest tylko taka, że jest trochę mniejszy - mówi WNP.PL Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej.

Małe, czyli jakie? Projekty SMR od 480 do kilku MW

Zwraca uwagę, że projekt BWRX-300 stanowi przeskalowanie w dół wcześniejszych konstrukcji reaktorów. Ta konstrukcja fundamentalnie nie różni się od większych konstrukcji.

- Jednostki 300 MW czy 480 MW są typowymi rozmiarami starszych bloków węglowych w elektrowniach zawodowych; w pewnym momencie energetyka poszła w gigantomanię i zaczęto budować bloki klasy 1000 MW - podkreśla Adam Rajewski.

Jak wskazuje, koncepcje mniejszych reaktorów, o mocy kilkudziesięciu MW lub jeszcze mniejszych, już bardziej odbiegają od tradycyjnych rozwiązań. Niektóre są bardziej zaawansowane, niektóre - mniej. MAEA podaje, że na całym świecie jest kilkadziesiąt konstrukcji SMR w różnych fazach rozwoju, ale tak naprawdę rozwiniętych pozostaje kilka...

- Najbardziej zaawansowany jest projekt, którego nikt w Polsce nie oferuje. Chińczycy budują prototyp swojego SMR o mocy 100 MW. Pozostaje on w zaawansowanej budowie. Projekt ten zapewne będzie przedmiotem eksportu, ale nie sądzę, żeby trafił do Europy – Chińczycy zaoferują go w krajach Afryki, gdzie państwa nie mają wystarczających pieniędzy, by postawić duże reaktory - ocenia Adam Rajewski.

Rolls Royce oraz GE Hitachi w czołówce wyścigu

- Wierzę najbardziej w projekt Rolls Royce, głównie dlatego, że silnie wspiera go brytyjskie państwo. Ma on być ważnym elementem renesansu energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii, który przewidywano od lat. W przeszłości planowano budowę wielu elektrowni, ale na razie rozpoczęto budowę tylko jednej. Brytyjczycy chcą budowy wielu bloków z użyciem krajowej technologii - informuje Adam Rajewski.

I wskazuje, że w tym przypadku partnerem stał się solidny koncern, z doświadczeniem w branży. Rolls Royce co prawda nie wznosił cywilnych elektrowni jądrowych, ale budował nieduże reaktory dla marynarki wojennej i posiada duży dział obsługi istniejących elektrowni jądrowych.

- Kompetencje zatem wykształcił, dostał wsparcie państwa, więc ma to ręce i nogi - przekonuje Adam Rajewski.

Perspektywiczny pozostaje także reaktor BWRX-300 autorstwa GE Hitachi, który technicznie jest jedną z najbardziej dojrzałych konstrukcji SMR. Obecnie znalazł się na etapie analiz dozorów jądrowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W przeszłości GE Hitachi budowało bardzo wiele, ale po katastrofie w Fukushimie koncern stracił rynek na swe reaktory. Największym rynkiem stała się Japonia. Były także projekty realizowane na Tajwanie, które zatrzymano na etapie zaawansowanej realizacji. I GE Hitachi zostało bez nowych zamówień.

GE Hitachi to firma żyjąca także z eksploatacji istniejących elektrowni jądrowych i produkcji paliwa jądrowego.

- Powinno jej bardzo zależeć , aby podtrzymać własną technologię oraz kompetencje i żeby budować nowe reaktory. Tu jest jednak problem, ponieważ GE Hitachi w USA nie dostanie raczej takiego wsparcia ze strony państwa, jak Rolls Royce w Wielkiej Brytanii - prognozuje Adam Rajewski.

Duży projekt złożony z małych reaktorów to nie jest proste rozwiązanie

Wiele mówi się także o reaktorze NuScale.

- Z inżynieryjnego punktu widzenia to bardzo udana i dopracowana konstrukcja. Mam jednak największe wątpliwości co do tego, czy ten pomysł się przyjmie, ponieważ te instalacje będą wymagały większego wysiłku, aby je realizować, niż w przypadku innych SMR. Moc 924 MW ma zostać osiągnięta dzięki budowie 12 reaktorów o mocy 77 MW każdy, co jest uciążliwe w budowie. Trzeba w takim przypadku zbudować 12 zbiorników ciśnieniowych, wcale niemałych, a to spore koszty - zaznacza Adam Rajewski.

Wielka niewiadoma to również koszty takiego przedsięwzięcia.

- Nie wiemy, ile to będzie kosztować, ponieważ nikt jeszcze nie podpisał umowy na budowę tych reaktorów. Widać jeszcze jedną zaawansowaną inwestycję w USA. Początkowo miało powstać 12 jednostek za 5 mld dolarów; ostatnio dalej się mówi o kwocie 5,3 mld dolarów, ale już za 6 reaktorów. Jak to przeliczymy na 1 MW mocy zainstalowanej, wychodzi ok. 10 mln za 1 MW, a 11 mln dolarów za 1 MW mocy osiągnięto w projekcie Vogtle, realizowanym przez Westinghouse... To zatem drogo. Być może uda się te ceny zbić na dalszym etapie. Trudno mi zrozumieć, dlaczego reaktory NuScale miałyby być tańsze od większych jednostek i czy jest sens budować wiele małych reaktorów, zamiast jednego dużego, skoro to i tak ma być w jednej lokalizacji - zastanawia się Adam Rajewski.

Zwraca uwagę, że w fazie koncepcyjnej tkwi jeszcze wiele innych konstrukcji SMR, które jednak nie zeszły z power pointa i od potencjalnej realizacji dzielą je lata.

Czy małe reaktory będą tanie i dlaczego nie? Cudów nie ma

Wielką zaletą SMR mają być nisze koszty inwestycji niż w przypadku dużych jednostek.

- W przypadku SMR koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej nie będzie jednak tańszy niż w przypadku dużych jednostek jądrowych. Nie widzę żadnego powodu technicznego, dla którego miałoby być inaczej... Sama modularyzacja tego nie załatwi, szczególnie na początku, kiedy jakiekolwiek efekty produkcji zbliżonej do seryjnej nie będą jeszcze widoczne, ponieważ pierwsze jednostki nie będą produkowane seryjnie. Tu nie ma cudów - podkreśla Adam Rajewski.

Pada zatem dość zasadnicze pytanie: po co polskie firmy angażują się w projekty SMR?

- Jeżeli chodzi o bloki rzędu 300-400 MW, to jestem w stanie uwierzyć, że to nie będą dużo droższe inwestycje niż duże jednostki, więc odpowiada to potrzebom przemysłu. Jeśli chodzi o mniejsze reaktory, no to nie wiem... To dla mnie zagadka - odpowiada Adam Rajewski.

Jak dodaje, być może w firmach, które chcą budować SMR, istnieje obawa, że nie będą w stanie w długim terminie zabezpieczyć sobie po rozsądnej cenie dostaw energii. Utrzymuje się przecież duża niepewność na energetycznym rynku.

- To przejaw pewnej desperacji, że firmy energochłonne widzą, że będą miały problem i trzeba mieć własne źródło energii, które w sposób stabilny i przewidywalny zabezpieczy ich potrzeby. Energetyka jądrowa daje takie szanse - tłumaczy Adam Rajewski.

Czy jednak rozsądne , żeby każda korporacja miała własny reaktor, czy też lepszym rozwiązaniem byłoby – jak to robią Finowie – by wiele firm się porozumiało i zrzuciło się na dużą elektrownię jądrową?

W Polsce SMR-ów szybko nie będzie. Padają nierealne terminy

Jeszcze niedawno padały zapowiedzi, że pierwsze małe reaktory jądrowe w Polsce mogłyby zacząć pracę już w roku 2030 lub nawet wcześniej.

- Moim zdaniem to nierealny termin... W przypadku NuScale mamy amerykański projekt pilotażowy, który ma już wybraną lokalizację, w dużej mierze zabezpieczone finansowanie oraz posiada pierwsze elementy oceny oddziaływania na środowisko. Lokalizacja nie jest kontrowersyjna, a projekt realizuje się od kilku lat - podkreśla Adam Rajewski.

I dodaje, że dozór amerykański wydał wstępne decyzje, choć nie są one równoznaczne z zezwoleniem na budowę.

- Widać zatem, że już sporo rzeczy tam zrobiono. I menedżerowie wykonawcy deklarują, że uruchomią pierwszy reaktor w 2030 r. W Polsce nie mamy niczego z tych rzeczy - poza pewnymi wstępnymi dokumentami złożonymi w PAA. Nie mamy wybranej lokalizacji ani przeprowadzonych badań lokalizacyjnych i też uruchomimy reaktor w 2030 r.? - powątpiewa Adam Rajewski.

Podobnie jest w przypadku reaktora BWRX-300.

- W kanadyjskim Darlington ma powstać prototyp BWRX-300. Tam także trwają zaawansowane rozmowy z dozorem jądrowym, wybrano lokalizację i jest doświadczony operator. Ten reaktor ma powstać tuż obok działającej elektrowni jądrowej. Są plany uruchomienia go w 2029 r. A polski inwestor mówi, że uruchomi pierwszy blok z reaktorem BWRX-300 również w 2029 r., nie mając za sobą żadnego ze wspomnianych etapów - tłumaczy Adam Rajewski.

W ostatnich tygodniach widzimy jednak ostudzenie optymistycznych zapowiedzi dotyczących SMR w Polsce.

- Nowy prezes KGHM Tomasz Zdzikot już nie mówi o żadnych datach oddania SMR, typu 2028-2029... Narracja się kompletnie zmieniła - teraz to projekt badawczo-rozwojowy i decyzję, czy budować SMR, podejmie się później. ZE PAK oficjalnie powiedział, że odchodzi od pomysłu SMR, ponieważ zaangażował się w projekt budowy dużego reaktora w partnerstwie z KHNP. A wydaje się, że i Synthos stracił zapał co do rozwoju SMR - podsumowuje Adam Rajewski.