Atomówkę zbudujemy do 2033 r., jeśli sami temu nie przeszkodzimy

Oddanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w 2033 r. jest możliwe, ale pod warunkiem, że dobrze wszystko zorganizujemy i sami sobie nie będziemy przeszkadzać. Polskę stać na budowę elektrowni jądrowych - mówi WNP.PL prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Od lat słyszymy zapowiedzi budowy elektrowni jądrowej w Polsce, coraz częściej słychać opinie, że elektrowni jądrowych w Polsce nie będzie. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?



- Elektrownie jądrowe są konieczne i to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE. Część unijnych państw wznawia budowę elektrowni jądrowych, inne rozważają ten krok.



W Polsce nie mamy wyjścia. Gdybyśmy założyli, że chcemy wyczerpać nasze zasoby węgla do końca to węgla brunatnego starczy mniej więcej na lat 30, kamiennego - na trochę dłużej. Widzimy światowy trend ograniczania emisji CO2; niemal wszystkie kraje chcą to robić. W tej chwili typowym działaniem jest sprawdzanie wszystkiego pod kątem tego, jaki ma ślad węglowy.



Nie brak opinii, że zamiast na elektrownie jądrowe musimy postawić na rozwój OZE...



- Musimy mieć energię elektryczną, a energii z istniejących elektrowni nam zabraknie i - w związku z tym - musimy budować nowe. Nowe elektrownie muszą być takie, które nie będą spalały węgla - a więc zostaje nam OZE, czyli przede wszystkim farmy wiatrowe oraz fotowoltaika (a te są "nieregulowalne"), oraz elektrownie jądrowe, które dają energię 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, poza zaplanowanymi przestojami remontowymi.



Niemcy postawili na gaz ziemny, importują go z Rosji i liczą, że będą go sprzedawali całej Europie, na czym zrobią dobry interes. My nie chcemy opierać się na łasce naszego sąsiada, która - jak widzimy - jest bardzo zawodna... Rosjanie potrafią dyktować swoje warunki polityczne poprzez nacisk gospodarczy - dostarczając (albo nie dostarczając) gaz. Dlatego Polska musi mieć własne źródła, niezależne od nacisków politycznych Rosji.

Stać nas na elektrownie jądrowe. Ekonomia i polityka

- To możliwa data. Kiedy rząd PO-PSL kierowany przez Donalda Tuska podejmował decyzję o budowie elektrowni jądrowych, to zarysowano termin 2020 r. Od tamtej pory minęło lat 12 i teraz rok 2033 spotyka się z odpowiedzią umiarkowaną: to możliwe, jeżeli dobrze wszystko zorganizujemy i sami sobie nie będziemy przeszkadzać.Musimy pamiętać o bardzo nieprzyjemnym elemencie czasowym, który zawsze pojawia się przy okazji elektrowni jądrowych. Od chwili decyzji do chwili uruchomienia elektrowni mija ok. 8 lat.Podobno podjęliśmy decyzję, że w Polsce będzie elektrownia jądrowa, ale trzeba wybrać jej typ, trzeba dla niej zrobić raport dotyczący bezpieczeństwa i przedłożyć ten raport polskim władzom, które go zatwierdzą - i dopiero potem można rozpocząć budowę. Trwa ona od rozpoczęcia wylewania betonu do puszczenia prądu do sieci ok. 6 lat. Jeżeli to pierwsze elektrownie danego typu, jak Olkiluoto 3 czy Flamanville 3 - trwa to dłużej.W Polsce jeśli np. będzie to francuski EPR, to już siódmy z kolei: po jednej jednostce powstaje w Finlandii i we Francji, dwie działają już w Chinach, a dwie buduja się w Wielkiej Brytanii. Być może w Wielkiej Brytanii rozpoczną budowę kolejnych bloków. Będzie doświadczenie z budowy 6 reaktorów EPR.- W przypadku innych reaktorów sprawa jest podobna, choć jest ich mniej. Koreańczycy z KHNP mogą poszczycić się tym, że uruchamiają elektrownię w ZEA, pierwszy blok już pracuje, budowa następnych jest na ukończeniu i - co ważne - przebiega według harmonogramu.Zakładam, że w Polsce budowa będzie przebiegała sprawnie - chyba, że będą siły, które postarają się proces utrudnić, co nie będzie trudne... Do budowy elektrowni jądrowej trzeba wielu zezwoleń, więc zła wola albo strach któregokolwiek urzędnika może spowodować opóźnienia. Sprawę możliwych opóźnień trzeba brać pod uwagę.Chiny zamierzają w ciągu 15 lat zbudować blisko 150 bloków jądrowych i wyjdą na czoło, jeśli chodzi o liczbę reaktorów na świecie. W mniejszej skali elektrownie buduje Rosja, Indie oraz inne kraje. Francja zapowiedziała, że będzie wzbosić kolejne reaktory EPR. Nowe reaktory EPR mają być prostsze niż te, które były budowane do tej pory, więc powinny być trochę tańsze i krócej budowane.

Podobno Polski nie stać na budowę elektrowni jądrowych?



- Pojawiają się głosy mówiące, że budowa elektrowni jądrowych o mocy 1000 MW to koszt rzędu 10 czy 20 mld dolarów. To przesadzone kwoty, rzeczywistość jest inna.



Oferta francuska opiewa na ok. 5 mld dolarów za 1000 MW, a koreańska ma być, zgodnie z zapowiedzią, tańsza o 30 proc. To byłoby ok. 3,5 mld za 1000 MW, co wygląda bardzo korzystnie. W Chinach buduje się za ok. 2-2,5 mld dolarów za 1000 MW.



Koszt budowy 1000 MW od 3 mld do 4 mld dolarów nie jest wykluczony. Jaka będzie oferta amerykańska, tego jeszcze nie wiemy; oczekuję, że może być droższa, co oznacza, że koreańska może być najtańsza. Ale jaką wybierzemy to zależy od wielu czynników, nie tylko ekonomicznych...

Potrzeba konsensu sił politycznych

Politycznych - tak. W przypadku Francji liczymy na jej poparcie w UE, a z UE mamy różne kłopoty, więc poparcie Francji się przyda. W przypadku USA rząd PiS bardzo wiele spodziewał się po administracji prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Joe Biden ma inne podejście do wielu zagadnień, więc nie jest tak wymarzonym partnerem dla PiS jakim był Donald Trump. Zobaczymy co będzie.- Niemcy chcą promować w UE rosyjski gaz i chcą być jego dystrybutorem do innych państw, temu służy Nord Stream 2, to dla Niemiec dobry interes.Od wielu lat partia Zielonych w Niemczech występuje przeciwko energetyce jądrowej i na tym zbija kapitał polityczny. Prasa niemiecka stara się nie pisać o tym, że ich obecna polityka energetyczna kosztuje Niemców 26 mld euro rocznie. Tyle dopłacają do budowy elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, to wartość elektrowni jądrowych o mocy 5 tys. MW. W zamian mają niestabilne źródła energii, wiatr nie zawsze wieje, pracuje ok. 20-25 proc. czasu, a w przypadku paneli fotowoltaicznych to jest tylko 11 proc.To powoduje skutki takie, że jak nie wieje wiatr i jest ciemno, to muszą pracować elektrownie rezerwowe. Do tej pory Niemcy uruchamiali elektrownie węglowe jako swoje rezerwowe i dodatkowo mieli elektrownie jądrowe. W 2022 roku wyłączą ostatnie elektrownie jądrowe i jako rezerwa będą służyły elektrownie gazowe.To oznacza, że system niemiecki wymaga posiadania dwóch niezależnych systemów energetycznych: jednego opartego na wietrze i słońcu, które pracują od 11 do 25 proc.. czasu i drugiego, który musi działać przez 90 do 75 proc. czasu, musi więc być oparty na elektrowniach sterowalnych; a sterowalne to elektrownie jądrowe, węglowe i gazowe.

Czy w 2022 zapadnie decyzja o wyborze technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce?



- Nie wiem. Zapowiedzi od Francuzów i Koreańczyków są takie, że dostarczą oferty w pierwszym kwartale. Zapowiedzi wyglądają bardzo atrakcyjne; proponują nam finansowanie 49 proc. inwestycji i gwarancję, że elektrownia będzie pracowała 60 lat.



Amerykanie mają dostarczyć ofertę w połowie roku. Samego procesu budowy dużo się nie przyśpieszy - te bloki będą wykorzystywały doświadczenie z budowy poprzednich. Bardzo dobrze. ale te inwestycje - jak wsppmniałem - będą miały do pokonania wiele przeszkód administracyjnych i formalnych.



Czy tę decyzję może opóźnić walka polityczna na polskiej scenie?



- Po dyskusji między PiS a innymi partiami niczego dobrego nie można się spodziewać, bo jeżeli PiS będzie chciał wybrać technologię A to przeciwnicy z automatu będą mówili, że technologia B jest lepsza... To przeciąganie sprawy będzie trwało dość długo.



Ideałem byłoby osiągnięcie konsensusu politycznego, co jest możliwe. W Wielkiej Brytanii, kiedy dyskutowano o przyszłości energetyki jądrowej, partia rządząca chciała budować elektrownie a partia opozycyjna powiedziała, że w pełni się z tym zgadza - i był konsensus.

Różnice w koncepcjach, ale bezpieczeństwo nade wszystko

We Francji, kiedy rozwijano program jądrowy, prezydent Charles de Gaulle wezwał przedstawicieli mediów i powiedział, że mogą się kłócić, o co chcą, ale sprawa elektrowni jądrowych to kwestia wielkości i przetrwania Francji jako mocarstwa. I prasa francuska tego nie krytykowała. Zobaczymy, czy w Polsce uda się uzyskać konsensus....

Jakie są najważniejsze techniczne różnice pomiędzy trzema reaktorami, jakie będą oferowane w Polsce?



- Wszystkie reaktory oferowane Polsce to są reaktory generacji 3+, projektowane po zamachach na wieże WTC w Nowym Jorku. Są one odporne na bardzo wiele zagrożeń, które były niebezpieczne dla elektrowni drugiej generacji.



W elektrowniach trzeciej generacji są zachowane wszystkie poprzednie układy bezpieczeństwa, dodano do nich jednak nowe, co praktycznie wyklucza stopienie rdzenia reaktora.



W przypadku elektrowni trzeciej generacji założono, że może dojść do stopienia rdzenia reaktora, ale nie chcemy, żeby rdzeń wypłynął poza obudowę bezpieczeństwa - to podstawowa zasada. Zastosowano różne rozwiązania, aby ten cel zrealizować.



Francuzi zdecydowali się, że otworzą klapę pod zbiornikiem reaktora a stopiony rdzeń ma spłynąć do dużego basenu wyłożonego betonem, w tym basenie zakrzepnie i pozostanie. Ten basen jest wewnątrz obudowy bezpieczeństwa. Po takiej awarii nikt nie musi być ewakuowany poza strefę wokół reaktora, która ma promień mniej niż 1 km.



A inne koncepcje?



- Drugą koncepcję wymyślili Finowie, Mówi ona, że należy zatrzymać stopiony rdzeń wewnątrz zbiornika reaktora. Nie pozwolimy mu spłynąć do basenu, tylko zatrzymamy go w zbiorniku za pomocą chłodzenia z zewnątrz.



Od Finów tę koncepcję przejęli Amerykanie i reaktor AP600, który był poprzednikiem reaktora AP1000, już miał takie rozwiązanie. W takim przypadku zbiornik reaktora jest chłodzony wodą od zewnątrz a następnie obudowę bezpieczeństwa też chłodzimy od zewnątrz - najpierw wodą spływającą z dużego zbiornika na górze obudowy, a potem powietrzem.



