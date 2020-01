Audyt Energetyczny, Redukcja Mocy i Zarządzanie Energią: trzy dodatkowe źródła przychodów dla przedsiębiorstw

Koszty energii elektrycznej mają kluczowy wpływ na rentowność produkcji i oferowanych usług. Nie dziwi więc fakt, że firmy coraz częściej szukają rozwiązań służących do optymalizacji zużycia energii. Naprzeciw takim przedsiębiorstwom wychodzi Tauron z trzema produktami: Audyt Energetyczny, Redukcja Mocy i Zarządzanie Energią. To dodatkowe źródło przychodów dla przedsiębiorstw.

Zarządzanie Energią – optymalizacja zużycia mediów

Jak wybrać odpowiedni produkt od Taurona

Skorzystanie z produktu Redukcja Mocy umożliwia pozyskanie dodatkowych środków finansowych, a także wspiera pracę całego systemu elektroenergetycznego. Klient, który zredukuje pobór mocy do ustalonego poziomu, otrzymuje od Taurona wynagrodzenie, określone w umowie o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania mocy - odrębnej od umowy sprzedaży energii elektrycznej.Po przystąpieniu do programu Redukcji Mocy, firma deklaruje zakres możliwych redukcji przy uwzględnieniu korzystnego dla siebie przedziału godzinowego oraz wielkości redukowanej mocy.Jak przebiega proces? Tauron wysyła zapytanie do klienta, w którym określa propozycję parametrów oczekiwanej redukcji mocy. Klient, w zależności od przyjętego modelu, może przystąpić do redukcji na zasadzie dobrowolności lub może być zobligowany do przeprowadzenia redukcji na wcześniej ustalonych zasadach.Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi, którzy posiadają lub chcą uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed (wydawany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego), upoważnią Tauron do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji, a w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające redukcję zapotrzebowania o minimum 0,1 MW.Obniżenie zużycia energii elektrycznej i ciepła nawet o 30 proc. – to tylko jedna z korzyści, które przedsiębiorstwom może przynieść skorzystanie z Zarządzania Energią – kolejnego produktu oferowanego przez Tauron. Pozwala on na zwiększenie efektywności w zarządzaniu układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych: centrach handlowych, biurowcach, halach sportowych i widowiskowych.Produkt Zarządzanie Energią oparty jest na nowoczesnej technologii opracowanej przez partnera technicznego Taurona. Opracowane rozwiązanie ma za zadanie sterować zainstalowanymi w budynku układami HVAC w sposób bardziej efektywny, dostosowując zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia. System sterujący jest parametryzowany indywidualnie dla każdego klienta.System działa w oparciu o infrastrukturę techniczną istniejącą w budynku oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe (badające temperaturę, wilgotność, stężenie CO2), które są montowane w ramach usługi. Dzięki nim do systemu dostarczane są dodatkowe dane, konieczne do optymalizacji zużycia mediów.Optymalizacja pracy urządzeń odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i poczucie komfortu użytkowników budynku.Z oferty mogą skorzystać zarządcy oraz właściciele budynków wielkokubaturowych, np. biurowców, centrów handlowych, hal targowych, hal widowiskowo-sportowych, kin, teatrów, obiektów wystawienniczych:- posiadających system automatyki budynkowej, tzw. BMS (Building Management System) oraz instalacje wymuszonej wentylacji,- zużywających minimum 2 GWh energii elektrycznej rocznie,- posiadających duże otwarte przestrzenie.W obiektach biurowych oszczędności mogą wynieść 10-20 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej i ciepła, w przypadku centrów handlowych sięgają 15-30 proc.Każdy klient zainteresowany produktami Taurona może wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.biznes.tauron.pl. Eksperci Taurona skontaktują się z nim i pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie. Doradcy klientów pomogą także w przygotowaniu niezbędnych formalności.