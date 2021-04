Aukcje dodatkowe rynku mocy. Znamy wyniki

W ramach aukcji dodatkowych rynku mocy na 2022 r. zakontraktowano ok. 2,6 tys. MW obowiązków mocowych po cenie od 186,70 do 320 zł/kW/rok. Wyniki aukcji dodatkowych, przeprowadzonych oddzielnie dla każdego kwartału 2022 r. ogłosił Prezes URE.

Aukcję dodatkową na dostawy w I kwartale wygrało 40 ofert z ceną zamknięcia 186,70 zł/kW/rok. Dla II kwartału było to odpowiednio 23 oferty i 320 zł/kW/rok. Dla III - 22 oferty i 320 zł/kW/rok. Aukcję dodatkową na IV kwartał 2022 r. wygrało 40 ofert, zakończyła się ceną 240 zł/kW/rok.

Aukcja główna rynku mocy na 2022 r. odbyła się 5 grudnia 2018 roku i wygrało ją 120 ofert. Zakończyła się ceną zamknięcia 198 zł/kW/rok. Na rok 2022 w aukcjach głównych zawarte zostały umowy na ponad 23 tys. MW.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - będą wynagradzane.