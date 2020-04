Aukcje OZE pod ogromnym znakiem zapytania

W Polsce, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ostatnia aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z OZE może się odbyć nie później niż do 30 czerwca 2021 roku. Organizacje branż energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej chcą przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia OZE. Ministerstwo Klimatu analizuje tę kwestię. Informuje też, że zauważa potrzebę nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. O ile przedłużenie aukcyjnego systemu wsparcia OZE ma nastąpić płynnie, to na decyzje nie ma już zbyt wiele czasu. Sprawa wymaga notyfikacji przez Komisję Europejską, a to może potrwać wiele miesięcy.

Dla inwestorów wiatrowych kontrakt aukcyjny przestał już stanowić dotację poprawiającą opłacalność projektu, a stał się raczej gwarancją jego realizacji - mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

System aukcyjny jeszcze długo pozostanie głównym elementem zachęcającym do rozwijania nowych wielkoskalowych projektów PV. Bez jego przedłużenia nie da się utrzymać tempa rozwoju sektora - mówi Ewa Magiera, prezes PSF.

Ministerstwo Klimatu analizuje sprawę przedłużenia aukcyjnego systemu wsparcia OZE, biorąc przede wszystkim pod uwagę "zmierzanie w kierunku stabilnego i zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce"

Spółka Zarządca Rozliczeń do końca marca 2020 wypłaciła właścicielom instalacji OZE tytułem pokrycia tzw. ujemnego salda około 206,3 mln zł.