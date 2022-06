Australia chce płacić elektrowniom węglowym „za gotowość”

Australijska Rada Bezpieczeństwa Energii uważa, że trzeba zacząć dopłacać elektrowniom węglowym za utrzymywanie gotowości do wsparcia OZE w pikach czy w razie zagrożenia blackoutem. Połowa Australii stanęła właśnie w obliczu zagrożenia przerwami dostaw.

Australijska Rada Bezpieczeństwa Energii ESB (Energy Security Board) rekomenduje tamtejszemu rządowi uruchomienie dopłat dla wybranych elektrowni węglowych za pozostawanie w gotowości do podjęcia produkcji, a także do energii, którą elektrownie te będą produkować od połowy roku 2025 do 2050, kiedy Australia chce uzyskać neutralność klimatyczną. Ma to z jednej strony pozwolić radzić sobie z pikami zapotrzebowania na energię, a z drugiej być rezerwą na wypadek braków energii z OZE.

Propozycja ta nadeszła kilka dni po tym, jak Australijski Operator Rynku Energii AEMO (Australian Energy Market Operator) był zmuszony do zawieszenia handlu energią na rynku spotowym i interwencyjnego zamówienia generacji 5000 MW. AEMO podało w komunikacie, że „dalsze prowadzenie rynku spot przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej dla konsumentów zgodnie z NER (National Electricity Rules, czyli krajowymi przepisami dotyczącymi energii – przyp. red.) stało się niemożliwe”.

Czytaj także: Chiny nie rezygnują z węgla, choć chcą być klimatycznie neutralne

Nieco wcześniej AEMO ostrzegało przed możliwością wystąpienia niedoboru energii w czasie wieczornego szczytu w 5 spośród 7 australijskich stanów – w uproszczeniu mówiąc w całej wschodniej połowie kraju.

Trudna sytuacja na australijskim rynku energii to wynik wyłączenia znacznej części elektrowni węglowych do remontów, a także z niedoborem dostaw węgla w jednej z elektrowni. Znaczna część wyłączeń to planowane remonty, ale wystąpiły także nieplanowane przerwy, wyłączające w sumie generację w wysokości 3000 MW.

Według AEMO nałożyły się na to okresy niskiej generacji ze źródeł wiatrowych i słonecznych, a także zwiększone zapotrzebowanie na energię i gaz, związane z wcześniejszym niż zwykle nadejściem zimy.