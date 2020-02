Australia: Udział energii odnawialnej wzrósł o 39 proc.

W Australii udział energii słonecznej i wiatrowej w rynku wzrósł pod koniec roku o 39 proc. i przewyższył udział energii węglowej. W efekcie ceny energii spadły o jedną piątą – wynika z opublikowanego w poniedziałek (10 lutego) raportu australijskiego operatora rynku energii (AEMO).

Z opublikowanego w poniedziałek raportu Australian Energy Market Operator (AEMO) wynika, że w ubiegłym roku Australijczycy zainstalowali rekordową ilość paneli słonecznych, jak również zainwestowali w ogromną liczbę farm wiatrowych.



Jak pokazują statystyki, udział energii odnawialnej w Krajowym Rynku Energii wzrósł w ostatnim kwartale 2019 r. o 39 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Zdystansowało to znacznie udział energii węglowej w gospodarce, wpłynęło na 5-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (to najniższy poziom od 2001 r.) i obniżyło niemal o jedną piątą ceny hurtowe energii.

"Spodziewamy się, że rekordowy wzrost udziału energii odnawialnej na rynku w 2019 r. będzie kontynuowany także w 2020 roku. Tym bardziej, że obecnie akredytowaliśmy zainstalowanie nowych mocy w energetyce odnawialnej, a pełne wytwarzanie energii powinno zostać osiągnięte do połowy 2020 r." - napisał w raporcie AEMO.

Z ostrą krytyką w kraju spotyka się w ostatnich miesiącach premier Scott Morrison. Australijczycy zarzucają mu przede wszystkim brak spójnej polityki klimatycznej, zwłaszcza w obliczu niszczycielskich pożarów lasów, które nawiedziły Australię, oraz wspieranie inwestycji w energię węglową.

Jak donosi Bloomberg, Morrison, który jest zagorzałym zwolennikiem przemysłu węglowego, na początku roku postanowił przeznaczyć 4 mln dolarów australijskich (2.7 mln dolarów) na opracowanie projektu zbudowania elektrowni węglowej w Collinsville. Jak zapewnia administracja rządowa elektrownia miałaby być bardziej wydajna i niskoemisyjna. Jeśli plany zostaną sfinalizowane, byłaby to pierwsza od ponad dekady taka elektrownia oddana do użytku w Autralii.