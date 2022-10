Austria oficjalnie uderza w polskie inwestycje w atom i bloki gazowe

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Austria złożyła dziś skargę prawną przeciwko włączeniu przez Unię Europejską atomu i nowych bloków gazowych do listy inwestycji przyjaznych dla klimatu.

W łonie państw unijnych znów pojawił się konflikt dotyczący taksonomii i uznania gazu i atomu za przyjazne dla klimatu.

Austria i Luksemburg organizują koalicję przeciw inwestycjom w bloki jądrowe i gazowe.

Polska dyplomacja znów musi przekonywać do swoich racji unijnych partnerów.

Rząd austriacki złożył dziś (10 października) skargę prawną przeciwko włączeniu przez Unię Europejską źródeł energii opartych na gazie ziemnych i atomie do listy inwestycji przyjaznych dla klimatu. W lutym 2022 roku zaproponowano rozwiązanie, które pozwoliło wpisać elektrownie gazowe i jądrowe do listy rekomendacyjnej oznaczonej jako zielona. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w ramach tak zwanej taksonomii, instytucje finansowe mogą udzielać inwestorom pożyczek nie narażając się na zarzut wspierania brudnej energii.

Austria od lat jest negatywnie nastawiona do rozwoju energetyki atomowej uważając, że jest ona niebezpieczna dla środowiska, czego potwierdzeniem była awaria w japońskiej Fukusimie. Teraz zaś jako przykład uzasadniający skargę podano zamieszanie związane z Elektrownią Zaporoską, która w wyniku działań zbrojnych na Ukrainie, została przejęta przez Rosjan.

- Austria aktywnie zabiega o wsparcie innych państw unijnych dla swojego sprzeciwu wobec zielonego znakowania inwestycji w gaz i energię jądrową. Unia Europejska w sposób nieodpowiedzialny i nierozsądny doprowadziła do sporu w sprawie taksonomii, określając, które inwestycje kwalifikuje się jako przyjazne dla klimatu. Mają one doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów, tymczasem etykietowanie gazu, który jest paliwem kopalnym jako zielonej energii byłoby niewłaściwe i podważa wiarygodność zasad. Zawiązywanie zielonej wstążki wokół brunatnego gazu do wytwarzania energii jest mylące - powiedziała dziś austriacka minister ochrony klimatu, środowiska, energii, mobilności, innowacji i technologii Leonore Gewessler.

Austria sprzeciwia się uznania energetyki opartej o atom i gaz ziemny jako zielonej

Potwierdziła także, że Luksemburg wyraził już swoje poparcie dla tej skargi, a z rządami innych państw prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

Działacze na rzecz ochrony środowiska, w tym między innymi Greenpeace, podjęli kilka tygodni temu odrębne działania prawne wobec Unii Europejskiej w związku z przepisami, które ich zdaniem naruszają wcześniejsze ustalenia dotyczące klimatu.

W minionym roku udział produkowanej w Austrii energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przekroczył 80 procent. Ponad 60,5 procent pochodziło ze 130 elektrowni i stopni wodnych, 10 procent stanowiły wiatraki, 4 procent fotowoltaika, a reszta to kogeneracja. Warto jednak dodać, że szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy występuje duże zapotrzebowanie na energię, realizowane są dostawy z importu. Czechy, Słowacja, Węgry, jako państwa sąsiedzkie dysponują prądem z elektrowni jądrowych i oferują nadwyżki na europejskim rynku transakcyjnym.

Polska dyplomacja będzie musiała ponownie tworzyć koalicję unijną na rzecz gazu i atomu

Co oznaczać może w praktyce sprzeciw Austrii i być może także innych państw wobec systemu unijnej taksonomii dla naszego kraju?. W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy poznać rozstrzygnięcia dotyczące budowy elektrowni atomowej. W grze pozostają trzy oferty - amerykańska, francuska i południowokoreańska. Gdy mowa jest o elektrowniach i elektrociepłowniach, to mamy kilka projektów na różnych etapie realizacyjnym, ale mowa jest o kilku tysiącach megawatów mocy, które pochodzić będą z bloków, gdzie paliwem będzie gaz ziemny. Dla tak dużych projektów konieczne jest pozyskanie finansowania dłużnego. Zmiana wcześniejszych ustaleń może Polskę kosztować bardzo wiele.

Polska bez nowych inwestycji jądrowych i gazowych nie ma możliwości spełnienia wymogów klimatycznych wyznaczonych we wspólnej polityce unijnej.

Utrzymanie standardów taksonomii ma dla Polski kapitalne znaczenie

Dla naszego rządu zastrzeżenia zgłaszane publicznie przez państwa członkowskie staną się dużym wyzwaniem politycznym w negocjacjach międzynarodowych. Konieczne stanie się aktywne przekonywanie naszych sojuszników, że sytuacja energetyczna, z która mamy do czynienia od chwili rozpoczęcia agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę znacząco zmieniła realia zaopatrzenia w surowce. Poza tym obok względów klimatycznych równie ważne staje bezpieczeństwo dostaw dla przemysłu i obywateli, którzy w chwili obecnej największy problem mają z wysokimi cenami.

