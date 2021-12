Austriackie Energie Burgenland poszuka 2 mld euro na fotowoltaikę i wiatraki

Firma Energie Burgenland zainwestuje do 2025 roku 2 mld euro m.in. w energetykę wiatrową, fotowoltaikę i rozbudowę sieci energetycznej w Austrii. Inwestycje mają mieć zapewnione finansowanie do połowy 2022 roku, a najpóźniej do jesieni - oznajmił prezes firmy Stephan Sharma.