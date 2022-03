Austriacy pozyskali wiatraki, które zasilą 122 tys. gospodarstw domowych

Farma wiatrowa firmy Windkraft Simonsfeld zlokalizowana w Dürnkrut w Dolnej Austrii zostanie powiększona w trzecim etapie rozbudowy o trzy turbiny. Podpisano już w tej sprawie umowy z niemieckim producentem Nordex SE. Nowe turbiny wiatrowe powinny zostać podłączone do sieci w 2023 roku. Inwestycja to koszt ok. 25 mln euro.

Zakup trzech turbin ma otworzyć nowe partnerstwo z Grupą Nordex. Każdy z planowanych systemów zapewni moc wyjściową do 5,7 megawatów.

Turbiny przy pełnej mocy mogą wyprodukować w ciągu godziny więcej energii, niż przeciętne gospodarstwo domowe potrzebuje w ciągu roku - podaje vienna.at

Windkraft Simonsfeld jest w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 158 tys. gospodarstw domowych.

Turbiny wiatrowe i fotowoltaika