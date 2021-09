Avia Solar ma nową ofertę energii odawialnej dla firm

Avia Solar przygotowała dla firm ofertę „Zielona energia”, która daje możliwość zakupu energii z odnawialnych źródeł energii. Avia Solar to marka działająca w ramach Grupy Unimot.

- Inwestowanie przez firmy w instalacje fotowoltaiczne lub korzystanie z dostarczonej zielonej energii pozwala znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń oraz budować wizerunek innowacyjnego i ekologicznego przedsiębiorstwa. W przypadku inwestycji w panele fotowoltaiczne firma zyskuje szereg dodatkowych korzyści – od zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, przez niezależność w przypadku problemów z dostawą energii, po ochronę środowiska. Zielona energia to przyszłość, którą warto budować z nami już teraz - dodał Laskowski.Zobacz także: Unimot otworzył nowe punkty sprzedaży Avia Solar Za zakup zielonej energii od wytwórców OZE i przekazanie jej do Unimotu Energia i Gaz odpowiada Tradea - inna spółka z tej grupy kapitałowej Unimotu. Tradea zbudowała portfel energetyczny składający się z biogazowni, elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych, a wśród jej klientów są zarówno mali wytwórcy OZE, których moc zainstalowana wynosi 50 kW, jak również duże farmy wiatrowe o mocy 45 MW. Ilość zakupionej od wytwórców OZE zielonej energii wynosi rocznie ok. 300 GWh i może w pełni zaspokoić potrzeby ponad 6 tysięcy małych przedsiębiorstw.- Rosnące zainteresowanie biznesu energią pochodzącą z odnawialnych źródeł sprawiło, że sukces jaki osiągnęliśmy nawiązując współpracę z producentami OZE i te pozyskiwane od nich 300 GWh zielonej energii postanowiliśmy przełożyć na nowy produkt. W ten sposób powstała oferta dla firm pod marką Avia Solar – „Zielona Energia” - podkreślił Krzysztof Bonk, prezes Tradei.Unimot to firma, która zajmuje się importerem paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar.