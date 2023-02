Awantura o siedzibę NABE: Bełchatów kontra Katowice

Do końca marca 2023 r. ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Emocji wokół powstania tej instytucji nigdy nie brakowało, teraz doszły nowe... Trwa spór o siedzibę agencji - wydawało się, że to będzie Bełchatów, ale w grze pojawiły się też Katowice.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma powstać na fundamencie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), która ma siedzibę w Bełchatowie.

Związkowcy z Bełchatowa przekonują, że przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że siedziba NABE znajdzie się w Bełchatowie.

Od kilku tygodni mówi się jednak, że siedziba NABE ma być w Katowicach, za czym lobbują lokalni związkowcy i politycy PiS.

Od wielu miesięcy trwają przygotowania do powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Agencja ma powstać na fundamenecie PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej (PGE GiEK). To jedna z największych spółek z grupy PGE, należą do niej m.in. elektrownie węglowe Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów.

Wielka transformacja energetyki na bazie spółki z Bełchatowa

Założono, że najpierw skarb państwa zakupi elektrownie węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK i wniesie aportem akcje lub udziały Taurona Wytwarzanie, Enei Wytwarzanie, Enei Połaniec oraz Energi Elektrowni Ostrołęka. Potem powstanie holding.

NABE miało się wyłonić do końca 2022 r., ale termin przesunięto do końca pierwszego kwartału 2023 r. Będzie to największy wytwórca energii elektrycznej w Polsce, zatrudniający nieco ponad 30 tys. pracowników. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że trwa walka o siedzibę Agencji.

PGE GiEK ma swoją siedzibę w Bełchatowie, a skoro NABE ma opierać się na PGE GiEK to - zdaniem wielu - i w Bełchatowie powinna być siedziba NABE. Byłaby to prosta kontynuacja - tak to wygląda z perspektywy PGE GiEK.

Inaczej na to patrzą jednak związkowcy i politycy z innych regionów, którzy nie chcą oddać centrali NABE do Bełchatowa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że lobbing związkowców i polityków PiS z woj. śląskiego okazał się tak skuteczny, że od kilku tygodni mówi się, że siedziba NABE mogłaby być w Katowicach.

Te pogłoski dotarły do związkowców z PGE GiEK, którzy napisali list protestacyjny do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych (MAP).

Oburzeni związkowcy z Bełchatowa piszą do Jacka Sasina

"Jako strona społeczna reprezentująca PGE GiEK lokalizację Bełchatów (ponad 10 tys. pracowników) ze zdumieniem przyjmujemy swoistą grę prowadzoną wokół siedziby NABE. Jest to zamieszanie tym bardziej niezrozumiałe, że od samego początku rozpoczęcia prac nad utworzeniem NABE przedstawiciele rządu zapewniali nas, że integratorem będzie PGE GiEK a siedzibą - niekwestionowaną - Bełchatów" - czytamy w liście związkowców PGE GiEK z Bełchatowa.

Pod listem podpisali się m.in. przedstawiciele NSZZ Solidarność, ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, ZZ Kadra, MZZ Odkrywka, Solidarność 80, ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego i ZZ Konto.

W piśmie przypomniano, że także podczas negocjacji umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego (podpisanej 22 grudnia 2022 r.) oraz posiedzeń Zespołów Trójstronnych ds. Węgla Brunatnego i Energetycznego tak strona rządowa jak i pracodawcy zgodnie podkreślali, że lokalizacja centrali NABE to Bełchatów.

"Nie chcemy dopuszczać myśli, iż Premier RP i jego ministrowie mogli celowo, świadomie i planowo wprowadzić w błąd górników i energetyków z Bełchatowa. Nie musimy Panu przypominać, że cały subregion piotrkowski i część sieradzkiego (zamieszkały przez ponad 500 tysięcy osób) czeka radykalny proces restrukturyzacji wynikający z wyczerpania złóż węgla brunatnego i zamykania bloków węglowych w elektrowni Bełchatów. Jak dotychczas region bełchatowski nie otrzymał żadnego wsparcia ze strony rządowej, nie mówiąc o opracowaniu realnych planów zastępowania bloków węglowych blokami wykorzystującymi inny rodzaj paliwa" - widnieje w liście związkowców z Bełchatowa do Jacka Sasina.

MAP musi wybrać mniejsze zło, ktoś na pewno będzie niezadowolony

Związkowcy z Bełchatowa już wcześniej grozili protestami, gdyby okazało się, że siedziba NABE nie będzie w ich mieście.

Bez wątpienia Jacek Sasin i MAP mają spory problem; wybierając siedzibę, muszą się komuś narazić. Dawno temu związkowcy z Katowic proponowali, żeby nie tworzyć jednej wielkiej spółki NABE, tylko żeby powstały dwie Agencje; wtedy jedna mogłaby mieć siedzibę w Katowicach, a druga - w Bełchatowie. Wydaje się, że dzisiaj tego pomysłu nie bierze się pod uwagę.

Wydzielenie aktywów węglowych ma ułatwić spółkom energetycznym pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz w odnawialne źródła energii, w tym morskie farmy wiatrowe. Wiele instytucji finansowych i banków nie chce bowiem finansować grup energetycznych posiadających kopalnie węgla i elektrownie węglowe.