Awantura o węgiel brunatny w Niemczech. Premierzy landów atakują ministra

Minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck chce, aby jego kraj szybciej odszedł od wydobycia węgla brunatnego niż w 2038 r. Szefowie landów, gdzie węgiel brunatny wciąż się wydobywa, krytykują ministra i mówią, że w czasach kryzysu energetycznego byłoby to szkodliwe.

- Węgiel brunatny jest potrzebny teraz, i będzie potrzebny w dającej się przewidzieć przyszłości. zazwyczaj był potrzebny do zabezpieczenia dostaw energii w Niemczech - napisali we wspólnym liście premierzy państw związkowych Dietmar Woikde (SPD) z Brandenburgii, Michael Kretschmer (CDU) z Saksonii i Reiner Haseloff (CDU) z Saksonii-Anhalt.

Adresatem listu był kanclerz Olaf Scholz.

Rządowa presja na wschodnioniemieckie węglowe landy

Jak podają niemieckie media, premierzy krajów związkowych skrytykowali federalne ministerstwo gospodarki i klimatu, pod kierownictwem Roberta Habecka (Zieloni), za „wywieranie bezpośredniej i pośredniej presji, aby zmusić wschodnioniemieckie spółki węglowe do wcześniejszego wycofania się z wydobycia węgla”.

Federalne ministerstwo gospodarki i klimatu próbowało „zmotywować” wschodnioniemieckie firmy zachętami finansowymi, aby przyśpieszyły swoje odejście od węgla w energetyce tak, jak to zrobiła Nadrenia Północna-Westfalia.

Władze Nadrenii Północnej-Westfalii zapowiedziały w październiku 2022 r., że ten land odejdzie od energetyki węglowej do roku 2030, czyli osiem lat przed ostatecznym terminem wycofywania węgla w całych Niemczech.

Premierzy trzech landów w liście do kanclerza Olafa Scholza piszą, że niepewność co do terminów zamknięcia energetyki węglowej powoduje obecnie wiele obaw i zagrożeń finansowych dla mieszkańców we wschodnich regionach Niemiec. Dzieje się to w chwili, gdy kryzys energetyczny i wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu zagroziło bezpieczeństwu energetycznemu całych Niemiec.

Niemcy liderem wydobycia węgla brunatnego w Europie

Dlatego, zamiast debatować nad datami odejścia od energetyki węglowej, lepiej skoncentrować się na debacie dot. zwiększenia przepustowości sieci energetycznych i magazynowania energii.

Warto zwrócić uwagę, że premier Brandenburgii jest członkiem socjaldemokratycznej SPD, a więc partii będącej w koalicji rządowej z Zielonymi, do których należy krytykowany minister Robert Habeck.

Niemiecki rząd zdecydował o zaprzestaniu wydobycia węgla nie później niż w 2038 r.

Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Węgla (Euracoal) w 2021 r. w Niemczech wydobyto 126,3 mln ton węgla brunatnego, co dało naszemu sąsiadowi pozycję europejskiego lidera. Dla porównania, w 2021 r. w Polsce wydobyto 52,4 mln ton węgla brunatnego.