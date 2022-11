Awantura w Tauronie. Związkowcy chcą po 10 tys. zł na głowę

Związkowcy z Taurona wystosowali list do Mateusza Morawieckiego w którym protestują przeciwko planom konsolidacji grup energetycznych. A związkowcy ze spółki Tauron Wydobycie chcą po 10 tys. zł dla każdego pracownika za przejście z grupy Tauron bezpośrednio pod Skarb Państwa.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski niedawno ocenił, że połączenie PGE, Grupy Tauron i Grupy Enea to bardzo dobry pomysł. Ta deklaracja wzbudziła tak duże emocje w branży, że zdementował ją wicepremier Jacek Sasin.

Tauron zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie. Jej związkowcy chcą z tej okazji wypłaty po 10 tys. zł dla każdego pracownika spółki.

Bogdan Tkocz z Solidarności z grupy Tauron ocenia, że parlamentarzyści z województwa śląskiego mają bardzo słabą pozycję.

Organizacje związkowe z trzech central: NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych piszą do Mateusza Morawieckiego, że ostatnie doniesienia medialne o konsolidacji sektora energetycznego wzbudziły wśród 25-tysięcznej załogi koncernu Tauron Polska Energia "ogromny niepokój społeczny".

Jawna niegospodarność w dobie narastającego kryzysu energetycznego

- Strona społeczna grupy kategorycznie sprzeciwia się takiej formie przekazu. Tego rodzaju działania odbieramy jako zaprzeczenie formuły partnerskiego dialogu społecznego i traktowanie grupy Tauron instrumentalnie. W naszej opinii nie buduje to klimatu stabilizacji i gwarancji zatrudnienia oraz perspektyw rozwoju zawodowego zatrudnionych - czytamy w piśmie do premiera.

Strona społeczna oświadcza, że podejmie każde działanie w obronie interesów pracowników.

- Uważamy, że elity rządzące nie mogą decydować o losie pracowników i ich rodzin. Zaognienie tej sytuacji niewątpliwie odzwierciedli się w nadchodzących wyborach parlamentarnych - napisano.

- Stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji miejsc pracy w grupie Tauron poprzez przekazanie rentownych i perspektywicznych sektorów działalności do podmiotów zewnętrznych, np. OZE. Nie możemy pogodzić się z jawną niegospodarnością w dobie narastającego kryzysu energetycznego i obarczaniem pracowników Tauron (pisownia oryginalna - red.) realizowaniem programów partyjnych. Stanowczo protestujemy przeciwko przedmiotowemu traktowaniu strategicznego sektora energetycznego w Polsce - napisali związkowcy w liście do Mateusza Morawieckiego.

Dementi Sasina nie przekonało związkowców. Konsolidacja zachodzi od dawna

Przypomnijmy, że w niedzielę, 6 listopada, prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski powiedział, że połączenie PGE, grupy Tauron i grupy Enea to bardzo dobry pomysł. Dodał, że w konsekwencji powstałaby w przyszłości firma łącząca dystrybucję, odnawialne źródła energii i ciepłownictwo.

- Potrzeba do tego akceptacji rządu i strony społecznej - zaznaczył Wojciech Dąbrowski.

Ta deklaracja wzbudziła duże emocje w branży, na tyle spore, że zareagował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Nie ma żadnego planu połączenia spółek energetycznych. Padające w tej sprawie wypowiedzi są jedynie prywatnymi opiniami osób, które je sformułowały - podkreślił Jacek Sasin.

Związkowcy z Taurona nie bardzo wierzą w te zapewnienia.

- Plan konsolidacji energetyki jest przecież realizowany od dawna. Pamiętajmy, że w 2021 r. przez kilka miesięcy prezesem Taurona był Paweł Strączyński, który przyszedł wprost z zarządu PGE, gdzie był wiceprezesem - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauron Serwis.

Zaznacza, że ewentualna konsolidacja będzie miała konkretne skutki w wymiarze lokalnym, to miejsca pracy oraz podatki dla samorządów.

Posłowie ze Śląska są słabi. Gdyby byli mocni, nikt by im nie fiknął

Związkowcy z Taurona wciąż toczą batalię o kształt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

- NABE nie powinno powstać pod egidą PGE, tylko powinno być tak, że każda ze spółek będzie miała równy wpływ na to, co się w nich będzie działo. Nie może być tak, że ktoś będzie sobie uzurpował prawo do wszystkich decyzji, bo to się źle skończy. Od dawna mówimy o tym, jakie są zagrożenia związane z siłowym przepchnięciem takiego pomysłu, jeżeli ludzie nie będą mieli zaufania, to może się to odbić na wynikach wyborów parlamentarnych - zaznacza Bogdan Tkocz.

Wskazuje, że jeżeli mamy budować elektrownie jądrowe, to środki na modernizacje energetyki konwencjonalnej będą ograniczane. Przypomina, że w ciągu kilku lat ma zostać wyłączonych sporo bloków energetycznych, np. w Elektrowni Łaziska, która należy do Taurona.

- Posłowie śląscy zawodzą w tej chwili, oni nic nie znaczą. W rządzie nie ma prawie ani jednego ministra ze Śląska. Śląskich posłów jest kilkunastu, jak by mieli wspólne stanowisko w jakieś sprawie to nikt by im nie fiknął - ocenia Bogdan Tkocz.

Jego zdaniem ktoś ze Śląska powinien odpowiadać w rządzie za transformacje regionu, w tym energetyki i górnictwa.

- To jest niedorzeczność, ze w rządzie nie mocnego stanowiska związanego z powołaniem takiej osoby.

10 tysięcy złotych dla każdego pracownika spółki Tauron Wydobycie?

W sprawie transformacji energetyki i grupy Tauron pojawił się nowy wątek. Przypomnijmy, że 21 października 2022 r. Tauron zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Tauronu Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze. Umowę podpisali wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak - prezes i wiceprezes Taurona.

Cena transakcji to 1 złoty. Jak podano, uwzględnia ona długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy.

Ostatnio w MAP odbyło się spotkanie związkowców z Tauron Wydobycie z przedstawicielami resortu. Związkowcy domagają się m.in. wypłaty po 10 tys. zł netto dla pracowników Tauron Wydobycie. Jeżeli taką, lub inną formę wypłaty, otrzymają pracownicy z Tauron Wydobycie to takich samych rekompensat będą oczekiwali pracownicy spółek energetycznych, które mają przejść do NABE.