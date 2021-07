Awaria czy planowy przestój? Zamieszanie wokół nowego bloku Elektrowni Turów

Nowy blok w Elektrowni Turów, o mocy 496 MW, niespodziewanie stał się obiektem politycznego sporu. Wiadomo, że od czerwca blok nie pracuje, bo - jak zapewnia PGE - jest w planowanym postoju. - PiS zepsuł blok zanim zaczął działać - przekonuje Donald Tusk.

Ostatni blok węglowy

Nowy blok zamiast trzech starych

Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Nowa jednostka jest przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem węglowym w grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał krajowe aktywa węglowe.Sprawa przestoju bloku w Turowie znalazła się nawet w centrum debaty politycznej w Polsce. Donald Tusk 19 lipca krytykując PiS powiedział, że "zbudowali kolejny blok węglowy w Turowie i zepsuli go, zanim zaczął działać".Przypomnijmy, że umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów została podpisana w lipcu 2014 r., a więc jeszcze za rządów koalicji PO-PSL.Blok oficjalnie został przekazany do eksploatacji 14 maja 2021 r. Inwestycja realizowana była przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimex.Blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW, z parowym kotłem pyłowym o parametrach nadkrytycznych, opalany jest węglem brunatnym pochodzącym z pobliskiej kopalni Turów. Nowa jednostka, pozwoli całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów po wyłączeniu w 2013 r. z eksploatacji trzech najstarszych jednostek wytwórczych. Siedem pracujących bloków, w tym całkowicie zmodernizowane bloki nr 1-3, mogą osiągnąć moc ponad 2000 MW.