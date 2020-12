Azerbejdżan: ruszyły dostawy gazu do Europy Południowym Korytarzem Gazowym

O rozpoczęciu dostaw do Europy gazu przez Południowy Korytarz Gazowy poinformował w czwartek Azerbejdżan. Surowiec ze złoża Shah Deniz na Morzu Kaspijskim ma stanowić alternatywę dla gazu rosyjskiego.

"Niektórzy byli sceptyczni wobec tego projektu" - mówił cytowany przez agencję Bloomberg szef Socaru Rovnag Abdułłajew. "Teraz misja została wykonana. Azerski gaz dotarł do Europy" - dodał.

Jak pisze Bloomberg, powołując się na wspólne oświadczenie koncernów BP i Socar, surowiec w czwartek dotarł do Włoch, Grecji i Bułgarii.

Południowy Korytarz Gazowy, którego budowa trwała 7 lat, ma na celu zmniejszenie zależności państw europejskich od dostaw rosyjskiego gazu.

Sieć gazociągów łączy azerskie złoża z Europą przez Gruzję, Turcję i Morze Adriatyckie. Co roku do Europy ma trafiać 10 mld m3 gazu. Docelowo, jeśli do gazociągu dołączy ze swoim surowcem Turkmenistan, jego przepustowość ma wzrosnąć.