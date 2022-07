Azja może nie ocalić Rosjan. Nadzieje reżimu Putina są płonne?

Gdy wnikliwiej sprawdzimy, w jakim stopniu rosyjski plan przekierowania dostaw ropy i gazu do Indii i Chin jest możliwy do zrealizowania - perspektywa nie jest dla reżimu Władimira Putina tak różowa jak się ją przedstawia w Moskwie. Przynajmniej krótkofalowo.

W obliczu unijnych sankcji nałożonych na Rosję, Moskwa zadeklarowała, że nie może zagwarantować dostaw gazu przez gazociąg Nord Stream 1, który jest głównym źródłem dostaw paliwa do Niemiec. Ponadto na koniec roku ma zacząć obowiązywać unijne embargo na rosyjską ropę, co będzie oznaczać obcięcie jej importu do Europy o 90 procent. Kreml zaczął już szukać nowych klientów i zapowiada zwrot ku Azji. Największymi klientami na ropę i gaz mają być Chiny i Indie.

Rosja nie ma jednak odpowiedniej infrastruktury, by móc szybko przekierować przesył gazu z Europy do Azji.

Zapotrzebowanie na rosyjskie surowce będzie kształtować tempo zmian klimatycznych i ich koszty. Na razie Rosja korzysta z wysokich cen ropy na światowych rynkach, bo może sprzedawać ją krajom Azji ze zniżką.

Kraje europejskie są największym odbiorcą rosyjskiego gazu, tak samo jak i ropy. Ostatnio rosyjski koncern energetyczny Gazprom znacząco zmniejszył lub całkowicie uciął dostawy gazu za pośrednictwem wszystkich istniejących gazociągów prowadzących do Europy, z wyjątkiem tych biegnących do Serbii i Węgier. Koncern poinformował też, że 17 lipca padł historyczny rekord przesyłu gazu do Chin za pośrednictwem gazociągu Siła Syberii.



Dostawy rosyjskiego gazu do Kraju Środka wzrosły w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku o 60 procent, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ponadto Rosja zapowiedziała budowę nowego gazociągu, biegnącego do Chin przez Mongolię, o nazwie Siła Syberii 2. Ma on dostarczyć paliwo właśnie z zachodniej Syberii. Początek budowy zaplanowano na 2024 rok, a jej zakończenie na 2030.

Rosyjski gazowy zwrot ku Azji nie będzie ani łatwy, ani szybki

Rosja sprzedaje rocznie do Europy od 160 do 200 miliardów metrów sześciennych gazu, a do Azji - 80 mld, wliczając w to paliwo przesyłane gazociągami i LNG. W 2021 roku sprzedała - wskutek spadku popytu (reperkusje pandemii) - 33 miliardy metrów sześciennych paliwa do Azji.

Dwie trzecie gazu wysyłane jest do Azji w formie LNG, w tym około 14 miliardów metrów sześciennych z projektu Sachalin-2 trafia do Japonii, Korei Południowej, na Tajwan i do Chin. 8,5 miliarda idzie z Jamału LNG, z którego mniejsze pule gazu trafiają też do Japonii, Korei, Tajwanu, Indii, Bangladeszu, Indonezji i Singapuru.

10 miliardów metrów sześciennych trafia do Chin za pośrednictwem gazociągu Siła Syberii, uruchomionego w 2019 roku. Udział Rosji w azjatyckim rynku LNG także nie był dotychczas imponujący. W 2021 Moskwa pokryła poniżej 10 proc. zapotrzebowania na to paliwo, które otrzymały Chiny, Japonia, Korea Południowa i Tajwan.