Badają dno Bałtyku pod farmę wiatrową. Projekt nabiera tempa

Na obszarze planowanej przez Equinor i Polenergię morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I o mocy 1560 MW trwają badania morskiego dna. Ta farma jest jednym z trzech flagowych morskich projektów realizowanych w partnerstwie przez Equinor i Polenergię.

– Wiosną z sukcesem zakończyliśmy badania wietrzności i natężenia fal morskich dla projektu Bałtyk I. Uruchomiona właśnie kampania geotechniczna jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do realizacji tej inwestycji - mówi Eirik Strøm Uthaug, dyrektor projektu Bałtyk I, cytowany w komunikacie.

Bałtyk I przygotowany jest do aukcji offshorowej w 2025 roku

- Na podstawie danych dotyczących struktury dna morskiego, pozyskanych podczas badań, stworzymy studium wykonalności i wstępnie zaprojektujemy układ turbin i morskiej stacji elektroenergetycznej w ramach naszej największej farmy wiatrowej na Bałtyku – tłumaczy Eirik Strøm Uthaug.

Morska farma wiatrowa Bałtyk I jest jednym z trzech flagowych projektów morskich elektrowni wiatrowych realizowanych w partnerstwie przez Equinor i Polenergię. Pozostałe dwa to Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1440 MW.

– Pierwsza energia z projektów Bałtyk II i Bałtyk III popłynie już w 2027 roku. Z kolei Bałtyk I jest najbardziej zaawansowanym projektem tzw. drugiej fazy, który przygotowujemy do aukcji dla morskich farm wiatrowych w 2025 roku – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce, cytowany w komunikacie.

Morska farma wiatrowa Bałtyk I planowana jest na obszarze około 130 km kw.

Przygotowanie projektu do udziału w aukcji na pozyskanie wsparcia (kontraktu różnicowego - CfD) wymaga wielu analiz, w tym trwających właśnie badań geotechnicznych o rozpoznawczym charakterze.

Prowadzi je Geoquip Marine, firma specjalizująca się w morskich badaniach geotechnicznych, która wykonywała podobne prace przy projektach Bałtyk II i Bałtyk III.

– Badania są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Prowadzimy je z dala od linii brzegowej - w odległości ok. 80 kilometrów od wybrzeża Polski i około 90 kilometrów od wybrzeża Szwecji. To teren specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie na obszarze ok. 130 kilometrów kwadratowych planowana jest morska farma wiatrowa Bałtyk I – mówi Marta Porzuczek, dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie Polenergia, cytowana w komunikacie.

W komunikacie podano, że badania na morzu, które rozpoczęły się w połowie sierpnia 2023 roku, czyli zaraz po podpisaniu umowy z Geoquip Marine, zakończą się w II połowie października 2023 roku.