Baltic Pipe i terminal LNG pod specjalnym nadzorem

Budowa gazociągu Baltic Pipe i rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu znajdują się wśród kluczowych elementów infrastruktury krytycznej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, które są pod szczególnym nadzorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wynika z raportu o działaniach ABW w latach 2015-2019.

Do zadań ABW należy "zabezpieczenie realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych".

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii.

Terminal LNG w Świnoujściu umożliwia odbiór surowca drogą morską z dowolnego miejsca na świecie.



Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się między innymi rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw ekonomicznych. Współpracuje przy tym z innymi instytucjami i służbami państwowymi.



"We współczesnym świecie w coraz większym stopniu o międzynarodowej pozycji państwa decydują czynniki ekonomiczne. Sprawność i efektywność gospodarki ma duże znaczenie dla kwestii związanych z bezpieczeństwem" - podkreśla ABW.



W najnowszym ujawnionym dokumencie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazano obszary kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Obok m.in. zwalczania działalności wywiadowczej obcych służb specjalnych i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym jest to zwalczanie przestępstw ekonomicznych.



Jak wynika z dokumentu, funkcjonariusze ABW zajmowali się także "ujawnianiem i eliminowaniem potencjalnych ryzyk w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa". W tym kontekście wymieniono trzy kluczowe obszary:



- Zabezpieczenie przedsięwzięć dywersyfikujących kierunki i źródła dostaw gazu ziemnego do Polski,



- Uzyskiwanie i analiza informacji dotyczących wyzwań stojących przed polską branżą wytwarzania energii elektrycznej,



- Monitorowanie problematyki ciągłości dostaw ropy naftowej do Polski.

Strategiczne projekty

Do zadań funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należało również "zabezpieczenie realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych". W dokumencie ABW wymieniono sześć z nich. Są to:



- Budowa gazociągu Baltic Pipe,



- Rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu,



- Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego,



- Projekt budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,



- Projekty inwestycyjne przygotowane w ramach Inicjatywy Trójmorza,



- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.



Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Pod koniec listopada projektowany gazociąg Baltic Pipe uzyskał decyzję środowiskową przebiegu na polskich obszarach morskich.



Miesiąc wcześniej - w październiku - operator gazowego systemu przesyłowego Gaz-System rozpoczyna postępowanie przetargowe na rozbudowę tłoczni w Goleniowie i Odolanowie oraz budowę tłoczni w Gustorzynie. Są one konieczne, aby Polska mogła sprowadzać gazociągiem Baltic Pipe 10 mld m sześc. norweskiego gazu rocznie.