Baltic Power ma 3,6 mld euro kredytu na farmę wiatrową

Spółka Baltic Power podpisała umowy kredytowe na 3,6 mld euro kredytu na finansowanie projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy do 1200 MW - poinformował we wtorek Orlen.

Baltic Power może wygenerować rocznie 140 mln euro wolnych przepływów pieniężnych

Dodano, że umowy zostały podpisane z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych.

"Na podstawie umów konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto, zgodnie z umowami, spółka Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld zł oraz 0,6 mld euro" - wskazano w komunikacie.

Spłata kredytu oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez projekt.

Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu, w okresie pierwszych pięciu lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne w wysokości 140 mln euro średniorocznie (z czego udział Orlenu wynosi 51 proc.), a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć w wysokości ok. 400 mln euro średniorocznie, z czego udział Orlenu wynosi 51 proc.

W sierpniu Orlen informował, że zarząd i rada nadzorcza spółki wydały warunkowe decyzje inwestycyjne dotyczące uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Bałtyku, o maksymalnej mocy do 1200 MW. Całkowity budżet projektu szacowany jest na ok. 4,73 mld euro.

Orlen podał wtedy, że projekt będzie realizowany przez spółkę Baltic Power w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Orlenem, Baltic Power oraz NP Baltic Wind, spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. Orlen ma ponad 51 proc. udziałów w Baltic Power.

Orlen zakłada uzyskanie ok. 9 GW mocy zainstalowanych w OZE do 2030 roku

Budowa morskiej farmy wiatrowej ma się rozpocząć w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.

Zgodnie ze strategią Orlenu, koncern zakłada uzyskanie ok. 9 GW mocy zainstalowanych w OZE do 2030 roku. Część z nich mają stanowić projekty morskiej energetyki wiatrowej.

Orlen informował wcześniej, że realizowana wraz z kanadyjskim Northland Power inwestycja Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce. W maju br. Baltic Power rozpoczął w gminie Choczewo budowę lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej produkowanej na morzu do sieci krajowej. Prace na morzu rozpoczną się w roku 2024, a w 2026 r. farma wiatrowa Baltic Power ma zacząć produkować energię.

Orlen to multienergetyczny koncern posiadający m.in. siedem rafinerii (z czego cztery w Polsce), ok. 3,1 tys. stacji paliw oraz rozbudowany segment petrochemiczny i wydobywczy węglowodorów. Grupa prowadzi również szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. Skarb Państwa ma 49,9 proc. udziałów w Orlenie.