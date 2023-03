Baltic Power z Grupy Orlen ostrzega przed finansowymi ogłoszeniami podszywającymi się pod spółkę

Baltic Power ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ogłoszeniami finansowymi podszywającymi się pod spółkę. Jej przedstawiciele podkreślają, że spółka nie prowadzi bezpośredniej komunikacji z klientami w zakresie inwestowania, również telefonicznie.

"Baltic Power ostrzega przed pojawiającymi się w Internecie oszustwami finansowymi podszywającymi się pod spółkę" - przekazała spółka Baltic Power. Jak podkreślono w komunikacie, "fałszywe ogłoszenia, gwarantujące rzekome bardzo wysokie i pewne zyski, pojawiają się przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube, licznych stronach internetowych, w mailingach, esemesach czy reklamach internetowych".

"Fałszywe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania w akcje spółek Grupy Orlen - w tym Baltic Power - oraz projekty inwestycyjne prowadzone przez Grupę. Ogłoszenia te wykorzystują bezprawnie nazwę i znaki firmowe instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa czy wizerunki powiązanych z nimi osób" - wyjaśniono w informacji. Zaznaczono, że PKN Orlen, do którego należy 51 proc. akcji Baltic Power, "zachęca do inwestowania wyłącznie przez swoje oficjalne kanały takie, jak: orlen.pl, orlenwportfelu.pl lub oficjalne profile w mediach społecznościowych".

Spółka Baltic Power zapewniła, że "nigdy nie prowadziła i nie prowadzi bezpośredniej komunikacji z klientami w zakresie inwestowania, w szczególności w formie kontaktu telefonicznego".

Wyjaśniając w komunikacie, jak rozpoznać fałszywe ogłoszenia, zwrócono uwagę, że teksty postów z nieprawdziwymi informacjami o rzekomych inwestycjach i aktywach Grupy Orlen czy innych spółek Skarbu Państwa mogą zawierać np. błędy językowe.

"Grafiki umieszczone w postach to często fotomontaże, którymi Baltic Power nie posługuje się w swojej komunikacji. Na zdjęciach można też zobaczyć sylwetki polityków, sportowców czy członków zarządów spółek Skarbu Państwa. Na grafikach mogą występować różne kolory tekstów, których Baltic Power nie używa w swojej komunikacji. Posty prowadzą do stron, które w żaden sposób nie są powiązane z Baltic Power, jego udziałowcami lub licencjonowanymi domami maklerskimi" - ostrzega spółka Grupy Orlen.

Spółka Baltic Power przekazała, że szczegółowe informacje oraz formularz do zgłaszania opisanych prób oszustwa można znaleźć na internetowej stronie: orlen.pl/pl/ostrzegamy.