Baltica-1 z umową o przyłączenie do sieci przesyłowej

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 o mocy zainstalowanej do 896 MW - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Planowana morska farma wiatrowa Baltica-1 będzie położna w odległości ponad 79 km w głąb morza, na wysokości Łeby. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej. Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 jest planowane po 2030 roku.

- Podpisanie umowy przyłączeniowej dla elektrowni wiatrowej Baltica-1 zamyka proces przygotowań formalnych do wyprowadzenia mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego dla całego portfela pierwszych trzech morskich farm wiatrowych PGE o łącznej mocy ok. 3,5 GW - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

- To bezdyskusyjnie ważny krok w realizacji Programu Offshore PGE - największego na polskim rynku projektu tego typu, zakładającego instalację aż 6,5 GW na Morzu Bałtyckim. Zagwarantowanie możliwości wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 znacząco ograniczyło ryzyko techniczne i biznesowe tej inwestycji, co pozwala nam z jeszcze większą pewnością oraz dynamiką planować i realizować dalsze prace fazy przygotowawczej. Równolegle prowadzimy bardzo intensywne prace dla naszych pozostałych projektów offshore - dodał prezes PGE.

Jak wyjaśniono w komunikacie, Program Offshore Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę co najmniej trzech morskich farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 jest trzecią inwestycją z podpisaną umową o przyłączenie. Wcześniej, w 2014 roku, inna spółka PGE - Elektrownia Wiatrowa Baltica-3, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 1045 MW. Z końcem 2020 roku taką samą umowę dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o łącznej mocy do 1489 MW podpisała Elektrownia Wiatrowa Baltica-2.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE.